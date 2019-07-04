德国经济部长访美 要谈的问题很多

（德国之声中文网）德国与美国之间的关系给经济界带来越来越大的压力。主要原因是美国与欧盟之间的贸易冲突。德国工商大会主席施威泽（Eric Schweitzer）向德新社表示，"对于企业来说，目前最重要的是结束贸易冲突的升级。"

施威泽说，"为此欧盟必须坚定不移地争取与美国达成一项关税协定，以及建设一个运作良好的世贸组织。"美国驻德国商会负责人斯波尔托拉里（Frank Sportolari）说："原则上来说，德美关系，尤其是德美经济关系有着坚实的基础。但是从德美商会会员企业的角度来看，这一关系的成功模式面临着越来越大的压力。"

由于对钢材和铝制品征收关税以及对汽车和汽车配件进口关税的持续讨论，使企业的不确定感加剧。美国驻德国商会负责人斯波尔托拉里向德新社表示："美国与德国之间始终存在着争议话题。只是最近几年日益突出。"美国驻德国商会是一个设在德国，代表美国公司利益的机构。

对德国汽车工业的打击

联邦经济部长阿尔特迈尔将于周日（7月7日）开始其为期5天的美国之行。访问行程包括在IT巨头和高科技公司云集的硅谷以及在华盛顿举行会谈。此外，阿尔特迈尔还将在阿拉巴马州视察那里的梅赛德斯汽车制造厂。美国总统特朗普多次威胁将对来自欧盟的进口汽车提高关税。届时德国汽车工业将尤其受到打击。

德美之间的另一个争议话题是从俄罗斯到德国的北溪2号天然气管道，该项目在美国受到广泛的批评。施威泽说，对于德国经济界来说，美国是其最重要的出口市场。同时他还指出，在美国的德国公司总共创造了近90万个工作岗位。他说："因此贸易冲突更增加了德国公司的不确定性。"

经济发展下滑的压力

斯波尔托拉里说，根据一项民意调查，德美工商会成员中，37%的公司认为未来3至4年，美国生产地的条件将恶化。

他说："这一民调结果为我们提供了明确的行动指南。""一方面我们必须对美国总统的政策加深理解，了解其行为背后的意图和动机。我们不能单方面的看问题，应该不断地寻求对话，尽管我们并非完全赞同美国政府的战略。"

与此同时，德国应该勇于解决当前的世界经济问题，并发挥表率作用。"因为德美关系并非由一方建立。"贸易冲突和世界经济的降温，导致对德国经济增长率的预测也明显下调。据德国工商大会的估计，今年德国经济增长率只能达到1%。

李京慧/任琛（德新社）