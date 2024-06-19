德国经济部长的中国之行任务棘手

德国经济部长哈贝克首次出访北京，正值欧盟和中国就电动车关税问题的贸易争端紧张之际。但除了关税，德中之间还有另一些棘手的经贸投资议题。

（德国之声中文网）德国副总理、经济部长哈贝克（Robert Habeck）本周出访韩国和中国，计划就贸易、气候保护和能源政策等话题展开磋商。周四（6月20日）他将在首尔会见韩国总理和贸易部长，周六在北京同高级官员会谈。

哈贝克将在北京参加德中气候与转型对话的首次会议。此外他还将在上海参访宝马汽车的研发中心，在杭州与大学生交流讨论，并参观电商巨头阿里巴巴的总部。

棘手问题：电动车关税

鉴于欧盟与中国之间的贸易争端升级，哈贝克的中国之行是人们关注的重头戏。欧盟在一周前宣布对中国产电动车加征最高达38%的反补贴关税。中国商务部本周一随即宣布，对自欧盟进口的猪肉产品启动反倾销调查。

德国经济部和德国汽车工业界对向中国电动车征收惩罚性关税持反对态度，担心中国对德国汽车制造商采取报复措施。过去一年仅大众汽车就在中国销售了320万辆轿车。

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经济部发言人在启程前就明确表示，哈贝克在中国不会就关税问题进行谈判，但将强调，基于世贸组织规则的国际公平竞争条件是德国的"核心"利益，而寻找"符合世贸组织法规的解决方案"，则是欧盟委员会的任务。

在哈贝克到访前，中国方面表达了具体的期待。英文官媒《中国日报》写道："希望哈贝克在同中方东道主的交流中能找到恰当的解决办法--在7月4日临时关税生效前。"《环球时报》则援引北京外国语大学教授崔洪建的话说，此次访问是德国政府寻求双边合作而不是对抗的一次机会。

产能过剩、投资审查

德国机械设备制造商协会（VDMA）呼吁哈贝克在中国谈及产能过剩的问题。该协会的阿克曼（Ulrich Ackermann）表示，中国企业产能过剩导致欧洲包括建筑机械制造在内的一些行业市场发生扭曲，"这一现象未来可能蔓延到其他机械制造领域"。

从中国的角度来看，向哈贝克提出的话题可能包括有关德国计划中的《投资审查法》的问题。该法将使中资入股德国公司的门槛提高。最近一个例子是，大众子公司MAN Energy Solutions的天然气涡轮机业务的出售可能不能过审获批，因为有意收购的中国公司被指与军工企业关系密切。

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经济部长哈贝克还在考虑，审核德国企业在中国的投资。华盛顿政府正在草拟一项限制美国企业投资中国的法案。而德国经济部早就在担忧德国企业的敏感技术流向中国。不过，德国总理肖尔茨和财政部长林德纳对这样的审核不以为然。根据德国联邦银行的数据，德国企业去年对中国的投资达115亿欧元，创下历史新高。

设在柏林的德国马歇尔基金会印太项目资深研究员巴尔金（Noah Barkin）透露，德国经济部一度考虑取消哈贝克的访华计划，原因是北京方面在长达数周的时间里未能确认中方的对话方。哈贝克和他的绿党同僚、外交部长贝尔博克对中国的批评态度众所周知。

哈贝克的中国之行因这一波折而比原计划推迟了三天，最后决定先前往韩国访问。巴尔金说，此次哈贝克访华，是一个传递艰难信息的机会--"肖尔茨总理在4月份访问中国的时候未能传达的信息"。

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