 德国经济部长：推动欧洲共同药品生产项目 | 经济纵横 | DW | 25.05.2020

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经济纵横

德国经济部长：推动欧洲共同药品生产项目

新冠病毒暴露出欧盟的某些短板，例如：药物等一些产品严重依赖海外。联邦德国经济部长有意利用今年7月起德国担任欧盟轮值主席国的机会，改变这一状态。

Berlin PK Wirtschaftsminister Altmaier zur Wirtschaftsprognose der Regierung (AFP/T. Schwarz)

德国经济部长阿尔特迈尔

DW.COM

由于来自全球口罩生产大国中国的供应一度难以保障，德国各界纷纷疾呼应在德国生产口罩。许多企业已响应转产，但业界担心好景不长。 (02.05.2020)

新冠疫情下，德国等原本不提倡戴口罩的西方国家纷纷松口，一些地区已经推出口罩强制令。这让本来就在疫情中价格直上的口罩行情继续暴涨。虽然德国已经开始自产口罩，但价格对比疫情之初已经翻滚百倍。 (17.04.2020)

德国医院的重症病房、呼吸机等硬件设施尚可应对新冠病人的增加，但目前面临的一个大问题是极度缺乏包括口罩、防护服、手套、护目镜在内的防护物质。中国虽然伸出了援手，但德国仍面临要“自力更生”的挑战。 (30.03.2020)

（德国之声中文网）联邦德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）意欲在欧盟层面推动实现欧洲共同药品生产项目。这位基民盟籍政治家对德新社表示，"对全球化开倒车不是好主意，但减少单方依赖关系、保持或重获对某些领域的国家主权，是好主意。"

阿尔特迈尔说，因此，他此前已和多个欧洲伙伴共同提出了有关半导体和电动车蓄电池生产的两项动议，现在，他也完全可以设想，

在药品生产方面也有一个欧洲的共同项目。

迄今，亚洲供应商主导了电动车蓄电池的生产。欧盟计划在德国和欧洲境内形成自己的大规模生产能力。生产药品的许多材料也因成本考虑迄今在亚洲生产，例如，抗菌素便主要由中、印两国提供。不久前，联邦德国政府已推进在本国制造医用保护装备，以减少对海外的依赖性。

鉴于德国将从7月1日起担任欧盟轮值主席半年，阿尔特迈尔部长表示，在克服了眼下的新冠瘟疫大流行后，欧盟和全球都需要有一个市场经济的复兴，"我们将修正欧委会在新冠瘟疫大流行爆发前不久提出的工业战略，以为此作出贡献。在这一背景下，避免和减少单方面依赖性、实现国际供应链的多样化，是重要的。"

凝炼/乐然（德新社）

 

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