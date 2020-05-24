德国经济部长：推动欧洲共同药品生产项目

（德国之声中文网）联邦德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）意欲在欧盟层面推动实现欧洲共同药品生产项目。这位基民盟籍政治家对德新社表示，"对全球化开倒车不是好主意，但减少单方依赖关系、保持或重获对某些领域的国家主权，是好主意。"

阿尔特迈尔说，因此，他此前已和多个欧洲伙伴共同提出了有关半导体和电动车蓄电池生产的两项动议，现在，他也完全可以设想，

在药品生产方面也有一个欧洲的共同项目。

迄今，亚洲供应商主导了电动车蓄电池的生产。欧盟计划在德国和欧洲境内形成自己的大规模生产能力。生产药品的许多材料也因成本考虑迄今在亚洲生产，例如，抗菌素便主要由中、印两国提供。不久前，联邦德国政府已推进在本国制造医用保护装备，以减少对海外的依赖性。

鉴于德国将从7月1日起担任欧盟轮值主席半年，阿尔特迈尔部长表示，在克服了眼下的新冠瘟疫大流行后，欧盟和全球都需要有一个市场经济的复兴，"我们将修正欧委会在新冠瘟疫大流行爆发前不久提出的工业战略，以为此作出贡献。在这一背景下，避免和减少单方面依赖性、实现国际供应链的多样化，是重要的。"

凝炼/乐然（德新社）