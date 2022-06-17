德国经济部长推出“省气”一揽子计划

(德国之声中文网)作为对于俄罗斯削减对德国天然气供应的回应，德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）计划通过实施广泛的措施以减少天然气消费，目的是在今年冬季供暖季开始时避免出现严重的天然气短缺危机。核心措施包括国家投入数十亿欧元的资金加快天然气储备、使用火力发电替代天然气发电以及鼓励工业界减少对天然气的使用。

俄罗斯能源巨头Gazprom已经两次宣布减少通过北溪1号线向德国输送天然气的供应量。从周四（6月16日）晚上开始，每天最多只能通过管道泵输送6700万立方米。这家俄罗斯国有企业再次以维修工作的延误为由证明这一举措的合理性。新减至每日6700万立方米输气量意味着两天内的削减幅度为大约60%。

德国经济部长哈贝克表示，虽然目前市场价格很高，但是德国境内的天然气存储设施仍可以继续扩大储备。据德新社了解的情况，德国政府将通过国家复兴信贷银行提供150亿欧元的贷款购买并确保天然气储备。

根据德国能源局周日（19日）公布的一份报告，目前德国天然气储备设施的平均储备量为57%。政府要求在10月1日之前将储备量提升至80%，在11月1日之前储备到90%，以便应对有可能出现的供应瓶颈。

哈贝克还计划在夏天采取天然气拍卖模式，鼓励工业界节省天然气的消耗。简单来说，就是减少消耗使用天然气的工业企业可以获得财务补偿，这些企业节省下来的天然气将会为今冬储备起来。

天然气不仅是德国居民冬季取暖所需的重要能源，同时对于工业产业来说也是重要的生产能源和电力能源。根据德国经济部公布的数据，2021年天然气在发电量占比中达到15%。

除此之外，德国还需要投入更多的火力发电站。经济部长哈贝克表示，“这当然是令人心酸的结果，但是为了减少对天然气的消费，这么做是必要的”。

他同时呼吁后备煤电厂“现在就做好准备，尽快准备投产”。

为了减少对俄罗斯天然气供应的依赖性，德国也在修建液化天然气接收站，加快扩大风电和太阳能的建设。但是这些项目都需要耗时多年。

为了在短期内加快减少对天然气的消耗，一些政治人物和经济学者还建议为普通居民提供减能折扣或者补贴。经济部长哈贝克也曾明确表示，不排除因天然气供应减少而采取法律措施节约能源。

德国能源局局长穆勒（Klaus Müller）甚至提出通过法律对私人公寓供暖温度做出限制。不过这一建议广受批评。德国总理肖尔茨也表示：“在整体草案出台前，我不喜欢对单独的措施进行讨论。”

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（德新社）

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