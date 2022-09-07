德国经济部长：德国对华贸易政策不再“天真”

（德国之声中文网）德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）周二（9月13日）在接受路透社采访时证实，德国联邦政府正在制定新的对华贸易政策，以降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性。他承诺在与北京的贸易往来中德国不会再“天真”。

路透社指出，这是哈贝克首次明确表示，对华更为强硬的路线正在转化为实际的政策措施。

上周，路透社引述多个消息人士表示，德国经济部正制定一揽子措施以降低中国市场对德企吸引力。这些措施包括取消向在中国经营的德国企业提供国家投资出口担保、停止包括在中国举办推介活动或者培训经理人等在内的小型项目等等。

哈贝克周二在接受路透社采访时说，中国依旧是受欢迎的贸易伙伴，但是德国不能允许北京采取保护主义扭曲竞争，也不会再因为担心失去生意而避免对中国侵犯人权的现象提出批评。

他说：“我们不能再允许德国受到勒索。”

德国外长：“没人可以勒索我们”

哈贝克没有在采访中详细介绍新的措施，但是他表示，措施中将包括对中国在欧洲的投资进行更仔细的审查，例如中国对欧洲基础设施的投资。

在过去6年间，中国一直是德国最大的贸易伙伴。去年两国年贸易额超过2450亿欧元。

由于担心德国对世界第二大经济体中国市场形成过度依赖，中左翼组成的德国政府相较于前一届中右翼政府采取了更强硬的对华立场。

哈贝克表示，许多行业都严重依赖中国销售市场，也正由此，德国必须向新的贸易伙伴和地区开放。他说：“如果中国市场关闭了，虽然目前来看这种情况不太可能发生，但如果发生，我们就会遇到极为棘手的销售问题。”他补充说，经济部也为正在酝酿中的新中国战略提供了很多咨询和建议。他说：“从这一点上就可以看出来德国不再那么天真了。”

今年6月，德国外长贝尔博克表示，外交部正在制定新的中国战略，目的是减少德国经济对中国市场的依赖性。贝尔博克强调，为了排除涉及强迫劳动和侵犯人权的商品，也会更仔细地检查德国公司在中国的供应链。

德国经济部长哈贝克周二在接受路透社采访时还表示，柏林也希望更严格地审查中国在欧洲的投资。他说，欧洲不应支持中国有关“一带一路”的倡议。他说，“一带一路”倡议的目的是收购欧洲的战略基础设施并对贸易政策施加影响。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

哈贝克在采访中表示，他反对中远海运入股汉堡港“福地”码头。他说：“我倾向于不允许这桩收购案通过。”

路透社报道指出，这显示出德国政府对中国收购交易的担忧正从技术领域扩展到到包括物流在内的其他行业领域。

去年9月，中国集装箱码头营运商中远海运港口表示计划收购德国汉堡“福地”(Tollerort)集装箱码头35%权益，作价为6500万欧元。汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输最重要的物流枢纽。中远有意将汉堡港“福地”码头打造成在欧洲的首要转运枢纽。这桩交易需要获得德国联邦政府的批准。

路透社报道称，德国联邦政府内部对汉堡港股份收购案存在分歧。经济部长哈贝克表示反对，但总理府则对此持保留意见，更倾向于寻找解决方案。

德国汉堡港务集团市场总监马特恩（Axel Mattern）近期对媒体表示：“政府如果拒绝这桩收购案，不仅对汉堡港，对德国来说都是一场灾难。”他说：“让中国人参与港口的运营对汉堡港来说是一个巨大的收获，而不是危险，特别是中远海运将很快成为全球最大的航运公司。”

德国工商总会（DIHK）的贸易专家特雷尔（Volker Treier）也表示：“如果缺少明确的（投资）安全标准就拒绝对我们经济如此重要的贸易伙伴中国的投资，这会对德国作为投资地的吸引力产生负面影响。”

（路透社）

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