德国经济部长前脚走 交通部长再访华

正在中国访问的德国联邦交通部长维辛认为，关税是一种破坏性的做法。有消息称，中国发出信号，如果柏林能够说服欧盟放弃关税惩罚，中国会考虑降低对大排量燃油车征收关税。

（德国之声中文网）德国联邦经济部长哈贝克刚刚离开中国，仅一天后，联邦交通即数字化部长维辛(Volker Wissing)本周二（6月25日）在上海为亚洲物流双年展（Transport Logistic China）剪彩开幕。该展是著名的慕尼黑国际物流博览会的亚洲版，今年自6月25日至27日在上海举行。

维辛此行笼罩着欧中贸易战即将开打的阴云，欧盟宣布即将启动对华进口电动车加征至38%的惩罚性关税，中国则誓言报复。他的中国之行事先公布得很仓促。周一抵达上海后，维辛视察了在那里的德国公司分公司博世和SAP。

作为德国自民党政治家，维辛一向反对布鲁塞尔使用关税手段，今年4月，他曾陪同肖尔茨总理访华。在那次访问期间，德中签署了在无人驾驶领域进行合作的意向书。

周一，维辛在上海再次批评欧盟委员会，并呼吁寻求解决贸易争端的途径。他说，“关税是一种破坏性的做法”，欧盟需要制定良好而公平的竞争规则。他欢迎北京表示的谈判意愿，认为应通过对话寻求解决方案，加强竞争，而不是设置新的障碍。他表示，竞争符合消费者的利益。

德国《商报》周二对此评论道：“中国无法完全避免欧盟关税。经过长达数月的深入调查后，欧盟委员会决定对来自中国的电动汽车征收特别关税。这一决定基于计算和证据，而不仅仅是政治考虑。这使得北京很难通过谈判完全抵制。”评论指出：“中国领导人现在仍然最好与布鲁塞尔接触并向其重要的贸易伙伴做出让步。”

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消息称作为砝码，中国考虑对德国车网开一面

据彭博社周一援引未具名消息人士的报道，中国上周末同意与欧盟就关税进行谈判之后，又发出妥协信号：如果柏林能够说服欧盟放弃其关税措施，中国会考虑降低对大排量燃油车征收关税。德国的豪华汽车制造商将从中受益。

目前中国对欧盟进口车一律征收15%的关税。此前，北京方面曾表示，作为回应欧洲惩罚关税，考虑对大排放欧洲汽车征收25%的关税，这将特别影响奔驰、宝马等德国豪华汽车制造商。

同样在周一，德国总理肖尔茨在柏林举行的工业日活动上表示，他坚持要求欧委会向北京提出关税谈判的建议。他提到自己与欧委会主席冯德莱恩“非常详细地”讨论过此事。现在需要北京方面拿出“认真的行动和取得进展”。

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(综合报道)

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