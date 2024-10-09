德国经济部长：今年经济又将衰退

根据德国政府最新的估计，今年德国的GDP将萎缩0.2%，明年才有望走出经济衰退阴影。

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）周三(10月9日)公布了最新的官方数字：今年德国经济预计萎缩0.2%。这与今年初所预计的0.3%的增长相差颇大，而且将是连续第二年出现负增长。

受到工业生产放缓、出口需求下降以及俄乌战争导致能源价格飙升等因素的影响，2023年德国经济萎缩了0.3%。

哈贝克表示，除了经济景气方面的风险因素外，德国经济的一些结构性问题更为突出，影响了今年的增长，包括人口结构变化、产地竞争力以及国内和国外的需求持续疲软。延申阅读：德国出口全线败退 汽车仍是拳头产品

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近几个月来， 德国主要经济研究机构已经纷纷下调了他们对德国经济增长的预测，预计今年经济增长要么停滞，要么萎缩0.1%。

不过柏林政府预计，2025年德国经济将摆脱衰退，增长1.1%，2026年预计将增长1.6%。

哈贝克上周在接受《南德意志报》采访时表示，政府提出的“增长倡议”在经济复苏中将发挥关键作用。 其中的措施包括减税、为工业提供长期降低的能源价格、减少官僚程序，以及为鼓励老年人继续工作和吸引外国技术工人提供激励措施。

哈贝克表示：“若是这些措施得到充分实施，德国经济在未来两年内将出现显著增长。”

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（综合报道）

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