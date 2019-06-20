德国经济部长与任正非   一次"完全正常的会晤"

（德国之声中文网）周五（6月21日），正在对中国进行为期3天访问的联邦德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）在上海会见了正陷于压力之下的中国电信巨头华为创始人任正非。据随访代表团成员透露，周五上午，阿尔特迈尔在上海下榻的酒店内与任正非进行了会晤。

鉴于领先世界的网络设备供应商和全球第二大手机制造商华为引发的纠纷，阿尔特迈尔希望通过会晤向华为创始人阐述德国对超快速5G移动通信网络建设的安全要求。他表示，这是根据华为的愿望进行的一次"完全正常的会晤"。阿尔特迈尔在会晤前向德新社记者表示:"一个在德国经营着如此规模业务的公司可以按照它的观点向主管部长介绍情况。"他还强调， "我希望德国的大公司也能够与其它国家的政府进行沟通。"

世界领先的网络设备供应商华为希望能够参与德国5G快速移动网络的建设。美国则出于安全顾虑抵制华为技术。中美之间的贸易战也将华为卷入困境。出于间谍顾虑，美国也要求德国和其它国家不使用华为的通信设备。因此，德国如何行动，具标志性意义。

在与任正非会晤时，阿尔特迈尔明确表示，"德国的电信安全，公民的数据保护以及遵守德国法律是关键性问题， 这是德国做决定的几个参考要素"。这位德国经济部长强调："我们已经表示，决定不是基于政治上的考量，而是基于对软件和硬件进行质量认证的明确的安全标准。"

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上个月，特朗普政府将华为列入与美国合作伙伴开展业务联系时必须受到严格监控的企业名单，从而加剧了围绕华为公司的争议。美国芯片制造商、谷歌和一些国际公司已中断与华为的合作或作重新评估。

在结束与任正非的会晤之后，阿尔特迈尔部长在其中国之行的第3天，也是最后一天，访问了位于上海的宝马汽车公司研发中心。该研发中心主要致力于解决汽车的自动驾驶问题。按照访问行程，阿尔特迈尔还将访问同济大学， 并发表讲话。

李京慧/凝炼（德新社）