德国经济部长：不是“欧洲病夫” 只是缺少训练

（德国之声中文网）最近一段时间，由于德国经济状况比其它国家更糟糕，德国再度被称为“欧洲病夫”。哈贝克认为德国经济暂时表现不佳，主要原因是德国是一个出口为导向的经济体。他在接受《时代周报》采访时说：“出口让我们变得富足，带来了强劲的经济增长，但是当全球经济，例如中国经济出现疲软的时候，就会对德国造成更严重的打击。”

燃气价格暴涨 德国中产阶级压力山大

他说，此外，一年前“我们失去了大约一半的天然气来源——其它国家对俄罗斯（天然气）的依赖性并没有我们这么高”。与此同时，受到通膨的影响德国国内市场需求所有减少。他强调说，物价上涨导致人们手上的金钱也随之减少，高利率导致投资的成本增加，投资数量随之下降。他说，建筑市场的疲软就充分体现了这一因果关系。

哈贝克说：“这听起来有些苦涩，也有些自私，但是央行的目标是抑制投资，防止通膨进一步加剧。”

包括欧洲央行在内的全世界很多国家的央行为了降低通货膨胀都提高了利率。德国经济去年年底到今年年初出现萎缩，今年春季又出现增长停滞。很多专家预测，今年全年德国GDP将出现负增长。

哈贝克承认，德国经济必须加强竞争力。他说：“我们必须消除投资障碍，减少官僚主义作风，消减盖章的环节。政治上的懒散迟钝的工作作风现在都必须被消除。”

过去两年，很多企业给德国作为经营发展常驻地的评价开始转为负面。国际咨询公司凯度(Kantar Public)对150家德国企业所做的调查显示，四分之一的企业考虑将生产线从德国迁到国外。61%的受访企业认为德国作为经营发展常驻地“缺少吸引力”。15%的企业认为“完全不具备吸引力”。

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（路透社）

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