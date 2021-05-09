德国经济部:今年德国经济有望增长3-4%

（德国之声中文网）德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)表示，随着疫情限制措施日渐宽松，德国经济今年可望增长3-4%。

"到2022年，德国将恢复其以往的实力，"阿尔特迈尔上周六（5月15日）接受德国《图片报》采访时说。

对于这个欧洲最大的经济体来说，这是一个积极的预判。去年由于新冠疫情影响，德国经济萎缩了近5%。

阿尔特迈尔作出这个预测的背景是，周六当天，德国每10万人在7天内的感染人数下降到87.3人——达到了每10万人中感染少于100人的放宽限制标准。

曙光就在前头

阿尔特迈尔告诉《图片报》说，"我们的措施正在生效，数百万人已经接种了疫苗，感染人数正在下降，疫情扩大的动能已经被打破。这就是为什么越来越多的地区开始放开限制。我们正在一步步地恢复正常状态。”

他说，他希望德国和欧洲的暑假可以继续好转，"如果我们小心的话"。

他还说，随着接种疫苗和从感染中康复，人们重新获得自由的权利，"漫长的新冠隧道的尽头已经出现了曙光"。

仍需慎重决策

阿尔特迈尔仍然很谨慎，他说："什么时候完全开放，还需要慎重决策。"

他肯定了德国的经济刺激计划，但他认为一些受到严重打击的行业需要更多的政府援助。

研究机构的预测

在预测经济增长方面，德国政府通常比其他研究机构更加保守。4月中旬，几个智囊机构——包括著名经济研究机构Ifo研究所——预测的增长值为3.7%。

他们的预测是基于大规模疫苗接种可以加速恢复正常生活的可能性。

Ifo研究所认为， 4月份的商业活动气氛提升不足。该机构说，这部分归因于疫情反复，部分归因于汽车行业的半导体短缺。

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