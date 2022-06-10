德国经济部：中国清零仍是风险

（德国之声中文网）德国联邦经济部在周一公布的月度报告中指出："虽然上海的防疫措施进一步放缓，但是如果中国再次实施类似之前的封控措施，就无法排除供应瓶颈以及继续延缓全球贸易的进程。"报告认为，如果这样，德国也会受其影响。因为中国已经稳稳的成为德国最重要的贸易伙伴。"虽然上海从5月底开始有所放松防疫管制，但是德国仍然有可能面临供应上的延误和瓶颈"，联邦经济部如此警告称。

但同时，德国联邦统计局最新公布的5月份对华贸易数字则给了市场一个态度保守乐观的理由。该局最新统计数字显示：从今年3月中旬开始，虽然有包括上海在内的中国经济重镇实施了严格的封控措施，但是德国对中国的进口仍然呈现强势增长。今年4月份德国从中国进口总额为167亿欧元，与去年同期相比增长了52.8%。但对中国的出口略微下滑了1.5%，达到了83亿欧元的规模。德国联邦统计局总结称：2022年4月的德国对外贸易基本上没有受到中国新冠疫情封控以及货运物流困难的影响。

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根据德方公布的最新数据，对华产品进口量激增的主要因素是对化工产品的需求。相关产品4月份进口量上涨幅度超过460%。德方主要购买的化工产品包括生产药品的原材料。数据处理设备的进口量也上涨了20.4%，达到44亿欧元的规模。

对于德国经济来说，俄乌战争带来的风险依旧。"德国经济经历了对战争的惊恐后趋于稳定"，经济部在报告中写道。"但是自从战争爆发以来，市场的不确定性仍然很高"。这尤其体现在工业企业逐渐萎缩的订单量上。同时最近时间零售业的销售业绩也出现了明显的下滑。"虽然取消新冠防疫限制给消费领域的服务业带来了积极推动，但是高通货膨胀抵消了购买力，抑制了消费热情"，德国经济部如是说。

2021年中国这些行业最不好过 传统制造业 在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

2021年中国这些行业最不好过 互联网行业 去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

2021年中国这些行业最不好过 数据安全成大事 过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 社交媒体、娱乐平台 腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

2021年中国这些行业最不好过 房地产行业 在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

2021年中国这些行业最不好过 旅游业 新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

2021年中国这些行业最不好过 餐饮业 餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

2021年中国这些行业最不好过 航空业 航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

2021年中国这些行业最不好过 教培行业 今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。



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