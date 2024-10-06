德国经济萎缩超预期 未来两年或迎复苏转机

由于受到工业放缓、出口需求下降以及俄乌战争导致能源价格飙升等因素的影响，德国经济预计今年将萎缩0.2%，与之前0.3%的增长预期相差颇大。不过今后两年德国的经济或出现低速增长。

（德国之声中文网）由于消费驱动的经济复苏希望破灭，德国政府将下调经济预测，德国经济料将连续第二年萎缩。

德国是欧洲最大的经济体。据《南德意志报》报道，德国联邦经济部预计，德国经济今年将萎缩0.2%，这与之前0.3%的增长预期相差颇大。

由于受到工业放缓、出口需求下降以及俄罗斯入侵乌克兰后能源价格飙升的严重影响，德国成了2023年唯一出现经济萎缩的主要发达经济体。德国经济部长哈贝克将于下周三（10月9日）将正式公布最新的经济数据。

近几个月来，由于国内外需求依然疲软，人们对通胀缓解以及欧洲央行首次降息将推动今年经济复苏的期望，变得越来越遥不可及。 德国主要经济研究机构最近也下调了他们的预测，预计今年经济增长要么停滞，要么萎缩0.1%。

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《南德意志报》指出，经济不仅没有获得动力，反而继续受到消费者普遍消费意愿低迷的影响。德国还面临着结构性挑战，包括来自中国的竞争加剧、技术工人短缺以及复杂的绿色转型。

不过，该媒体对德国政府 2025 年的前景持乐观态度。该媒体指出，德国经济部将于下周三公布，目前预计明年经济将增长1.1%，高于之前预测的1%。

2026年预计德国经济将增长1.6%。 哈贝克在接受《南德意志报》采访时表示，政府提出的“增长倡议”在经济复苏中将发挥关键作用。 其中的措施包括减税、为工业提供长期降低的能源价格、减少官僚程序，以及为鼓励老年人继续工作和吸引外国技术工人提供激励措施。哈贝克表示：“若是这些措施得到充分实施，德国经济在未来两年内将出现显著增长。”

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（法新社等）

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