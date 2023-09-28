 德国经济萎缩比预期的还糟糕 | 德国新闻 | DW | 28.09.2023

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德国新闻

德国经济萎缩比预期的还糟糕

德国五大经济研究机构本星期四发出警告称，德国今年的经济衰退将比之前预期的更为严重。不过他们也给消费者带来了一个好消息：通货膨胀或在明年大幅下降。

专家们预计2024年德国经济将再次增长，增长率预估为1.3%

专家们预计2024年德国经济将再次增长，增长率预估为1.3%

（德国之声中文网）高通胀、疲软的全球经济、不断上升的利率……面对复杂严峻的环境，德国五大经济研究机构本周四（9月28日）大幅下调了德国的经济预测。尽管这些研究机构在最近几个月都已经做出了经济萎缩的预期，但这个数字糟过预期。今年春季专家们估计德国今年的GDP将萎缩 0.3%，现在，他们预计德国2023年经济将会萎缩 0.6%。

这个经济预测由位于埃森的莱茵-威斯特法伦经济研究所RWI、慕尼黑的伊福研究所Ifo、基尔世界经济研究所IfW、哈勒莱布尼茨经济研究所IWH以及德国经济研究所DIW共同发布的。

法新社援引IWH宏观经济学主管霍特默勒（Oliver Holtemoeller）表示：“这次下调预测数字的最主要原因是，工业和私人消费的复苏速度比我们预期的要慢。"

经济衰退来了——德国该怎么办？

预计2024年德国经济将再次增长，但增长率预估为1.3%，低于今年春季预测的1.5%。2025年的增长率预计将达到1.5%。

经济研究机构发布的联合报告中指出：“经济疲软也会波及劳动力市场。”然而，鉴于许多行业存在着短缺问题，而且这一问题在未来可能会继续恶化，他们预计今年的失业人数只会以温和的速度增至260万人，比2022年增加约17.4万人。

通货膨胀预计将大幅下降 

研究机构给消费者带来了一个好消息。报告中表示：“物价上涨的趋势正逐渐缓解”。 通货膨胀率预计今年将达到6.1%，但在2024年将大幅下降至2.6%，在2025年再次下降至1.9%：“目前，工薪已应对通货膨胀做调整，因此人们的购买力将再次增加 " 。

越来越多德国人走进当铺

同时，研究人员预测，建筑业或将面临困境："建筑业正日益步入困境。由于融资成本上升，住宅建设的投资 "到明年可能会大幅下降"。

研究人员还指出，出口也将下降："欧元区和中国等重要市场的经济不景气，尤其对消费品和中间产品的需求下降，导致出口放缓。“

此外，高能源成本，特别是在化工行业，以及日益严重的熟练工人短缺也给德国出口企业带来了压力。" 因此，预计今年的出口将在价格调整后下降1.0%，而2024年将增长1.8%。

（德新社，法新社等）

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    作者: Magdalena Neubig


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