德国经济第四季度陷衰退 2023有望增长

(德国之声中文网）创纪录的通货膨胀率、不断攀升的能源价格、不见尽头的俄乌战争：在多重压力下，德国经济在2022年第四季度出现了0.2%的负增长。德国联邦统计局此前一直预估该季度经济将陷于停滞。

目前，大部分经济学家都认为，欧洲最大经济体德国在2023年第一季度的经济将再次出现衰退。这也将是多年来罕见的连续两个季度负增长。专家预计，一直要到春天之后才可能出现轻微上扬。

德国联邦统计局同时也公布了2022年全年的经济数据：小幅上涨1.8%，略低于此前预测的1.9%。统计局指出，第四季度陷入负增长的一大原因就是私人消费显著下滑；在之前几个季度，德国经济主要依靠私人消费支撑。

私人消费疲软是德国经济陷入衰退的主要原因

不过，经济学家对德国经济前景的预测已经比俄乌战争刚开打时有所改善。不少专家认为，2023年德国经济在最坏情况下也不过是小幅衰退。而且，由于德国政府为私人以及企业提供了慷慨的能源补贴，一些经济学家甚至认为，2023年德国经济有望小幅增长。

德意志银行德国调研部首席宏观经济师施耐德(Stefan Schneider)分析指出，由于第一季度GDP预计会比上一季度衰退0.25%，因此德国经济将陷入"技术性萧条"，即连续两个季度GDP负增长；但是并不会像此前大家所担心的那样陷入真正的萧条。

德国联邦政府则预测2023年增长率约为0.2%。在最新的年度经济报告中，联邦政府指出，当前的经济疲软期可能比去年秋天预测的要更短，而且程度也不会非常严重。德国经济部长哈贝克(Robert Habeck)说，最糟糕的情况已经被避免。

德国企业以及消费者的信心一段时间以来也在恢复。根据纽伦堡市场调研公司GfK的测算，消费信心指数已经连续四次上扬，尽管整体趋势依然低迷，但是悲观情绪正在消退。慕尼黑大学经济学研究所(ifo)将今年1月的商业氛围指数设定为90.2，比12月提升了1.6点，这同样是连续四次上扬。

（德新社、路透社）

为什么说经济衰退可能是好事？

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