德国经济第三季度出乎意料实现正增长

联邦统计局最新数据显示，第三季度德国国内生产总值(GDP) 较前一季成长 0.2%。经济学家原本预期会进一步下滑。根据统计局的资料，第三季政府与私人消费支出尤其增加。

(德国之声中文网)在今年的第二季度，德国经济略有收缩。许多经济学家原本预期GDP会连续第二季萎缩，进而陷入"技术性衰退"。

今年年初，作为欧洲最大经济体，德国经济略有增长，但未实现期望中的复苏。根据最新统计，第二季的国内生产总值下降了 0.3%，略高于最初的报告。

德国经济危机的不确定性早已在企业和消费者之间蔓延。在许多企业缩减投资的同时，尽管工资上涨，但消费者还是紧守荷包。德国汽车业等关键产业面临极大压力。

德国商业银行 (Commerzbank) 首席经济学家克莱默( Jörg Krämer)认为夏季的成长是"向上的异常值"。他说："自春季以来，Ifo商业景气指数等领先指针持续下跌，显示即将到来的冬季将是一个困难的半年。由于汽车行业的坏消息和多年来地区竞争力的削弱，情况可能只会缓慢好转。"

根据德国央行的预测，经济疲软的局面将持续。央行在其10月的月度报告中写道，德国经济在今年最后一季可能"大致停滞"。

德国政府目前也依然相对悲观：在秋季报告中，政府预计全年国内生产总值将缩减0.2%。这将是继2023年德国经济略为下滑后，连续第二年出现衰退。德国政府预测，到 2025年德国经济才会恢复增长，预计增长1.1%。国际货币基金组织（IMF）则更为谨慎，预测明年德国经济增长率仅为0.8%。

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（综合报道）

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