 德国经济稳步增长的好日子是否到头？ | 经济纵横 | DW | 26.01.2019

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经济纵横

德国经济稳步增长的好日子是否到头？

经济稳步发展的好日子已经到头？类似的警告不绝于耳。经济研究人员也认为距德国经济停滞不前已经为期不远。不过尽管存在各种风险，但有专业机构认为目前德国经济的稳定发展尚未到头。

Einkauf mit vielen Plastiktüten (picture-alliance/U. Baumgarten)

2019德国经济需要消费 “越叩门越爽（Geiz ist geil）”可不再适用

（德国之声中文网）德国经济研究所认为人们无需过分担心德国经济降温。经济研究所所长弗拉茨舍尔（Marcel Fratzscher）对德新社的记者说："我们不能只是一个劲的发出警报。目前德国经济表现良好。就业人数将会继续增加。" 弗拉茨舍尔说，虽然在出口方面可能会出现不确定性，但是明年国内市场将成为德国经济的主要支柱。

不过弗拉茨舍尔也表示，德国经济稳步发展的好日子将逐渐消失。他说："目前我们的经济增长率保持在1.5%左右。但是还有潜力。"还有更多的妇女可以就业以及年龄较大的人从事非全日制工作。除此之外还有很多的欧洲移民，他们将有助于继续扩大德国的就业潜力。

中美经济是“最大风险”

弗拉茨舍尔说："最重要的是出口领域。"他说："我最大的忧虑是美国经济衰退和中国经济大幅下滑。这才是两个最大的风险，而不是贸易冲突、英国退欧或意大利的问题。" 弗拉茨舍尔认为，美国经济经历了10年的蓬勃发展之后开始衰落。现在已经出现明显的经济低迷的迹象。

弗拉茨舍尔说，中国也面临着威胁。"许多地区债台高筑，金融稳定受到威胁，同时存在着房地产出现泡沫的危险。"他预计对此中国将会做出更大的调整。他说："中国的经济低迷将给德国带来严重打击。如果美国这时候也出现经济衰退，对德国来说将更是雪上加霜。"

弗拉茨舍尔反对现在降低税收。德国经济研究所的这位经济学家表示："从经济学的角度来看，在经济繁荣阶段对公司减税是完全错误的做法。这种做法的结果是零效应。等于是将国家的钱转而分配给富有的家庭。"

弗拉茨舍尔认为重要的是加强对数字基础设施、电信和教育领域的投资。

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光纤宽带网 德国是落后国家

李京慧/任琛 （德新社）

 

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