德国经济研究所联合发表预测：今年增长0.1%

（德国之声中文网）德国主流的多家经济研究所周三（3月27日）联合发表预测，下调增长预期。

基尔世界经济研究所的库特斯（Stefan Kooths）表示，德国经济受到打击。这几家研究所预期今年的增长率仅为0.1%。去年秋季，这些研究所对2024年的增长预测还为1.3%。对2025年的增长预测则基本不变，为1.4%。

2023年，作为欧洲最大经济体的德国经济下降0.3%。目前的经济表现与疫情前相比鲜有提升。各研究所表示，自疫情后，生产效率一直止步不前。

各研究所表示，个人消费的强劲程度低于预期。与此同时，尽管世界经济有所恢复，德国出口贸易仍下降。建筑业则处于低谷中。

缓慢的复苏

尽管自今年初起，德国经济逐渐开始恢复，但总体动力不足。全年来看，个人消费将成为最重要的增长动力，明年则更多依靠外贸领域发力。

各研究所也指出，"政策上的不确定性"仍在阻碍企业的投资活动。如果经济政策路线能迅速清晰明朗，企业界观望的态势可能减弱，投资步伐可能加快。

德国三党联合政府目前正在就增长方案进行争论。自民党籍的财政部长林德纳与绿党的经济部长哈贝克有不同的设想。

德国工商总会（DIHK）会长万斯雷本（Martin Wansleben）表示，经济氛围仍不好。"而这是有原因的：能源成本仍远高于其它工业国家。此外，官僚主义负担沉重，专业人才匮乏加剧，地缘政治不确定性增加，导致外贸受影响。"他说，亟需改善框架条件，只有这样才能推动私有经济领域的投资。

德国经济究竟出了什么问题？

通胀下降

对消费者来说则有一个好消息: 各研究所认为，自去年年中开始的高通胀阶段已基本过去。今年预计通胀率为2.3%，明年进一步回落到1.8%。

此次联合预测的研究所包括：慕尼黑Ifo研究所、哈勒莱布尼茨经济研究所、基尔世界经济研究所、埃森RWI莱布尼茨经济研究所以及柏林德国经济研究所。

（德新社）

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