德国经济研究所：德国汽车生产日益受到中国威胁

（德国之声中文网）今年上半年，德国进口的中国汽车和零部件猛增75%，而其他方面的贸易却出现下滑，这表明作为欧洲最大汽车生产中心的德国面临着越来越大的压力。

路透社记者提前看到的一份德国经济研究所（IW）的报告中说，今年又有几个中国汽车品牌进入德国市场，使进入德国的中国汽车品牌总数达到8个，尽管它们的销售数量仍然只占德国汽车销量的 1.5%。

非中国品牌，但在中国生产的汽车，如德国宝马公司生产的纯电动汽车iX3，也是从中国进口量增加的原因之一。

这项研究是在欧盟委员会就是否征收惩罚性关税以保护欧盟生产商免受廉价的中国电动汽车（EV）进口产品影响展开调查后几天发布的。欧盟委员会称中国的电动汽车出口产品受益于国家补贴。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

报告还显示，今年上半年德国汽车及零部件对作为世界第二大经济体的中国的出口量下滑了21%，占德国对中国出口总降幅（超过8%）的四分之三。

该研究报告的作者马特斯（Juergen Matthes）和普尔斯（Thomas Puls）写道："过去德国汽车生产受益的商业模式--高质量汽车的洲际出口--正面临越来越大的压力。"

报告说："多年来，德国制造商将越来越多的生产迁往中国，包括越来越多地迁出以前坚持保留的高端生产。"

报告称，更广泛地说，全球汽车正日益成为亚洲产品，去年近 60% 的汽车在亚洲国家生产，而2000年这一比例约为 31%。

欧洲对汽车行业的重要性正在下降，全球十大汽车生产国中的欧洲国家只有德国和西班牙，而 2000 年的十大汽车生产国还包括法国、英国和意大利。

IW 表示，德国汽车制造商在 20 世纪 80 年代较早进入中国市场，这要归功于他们相对较强的韧性。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



去风险化开始了吗？

在西方国家试图与中国脱钩的努力中，德国有时被视为薄弱环节，因为柏林与这个亚洲超级大国有着紧密的商业联系。中国在 2016 年成为德国最大的单一贸易伙伴。

但在过去的一年里，德国加入了减少对中国依赖的大潮，德国的政策制定者将此称为"去风险化"。

IW这份题为"去风险化开始了吗？"的研究报告中称，今年上半年德国从中国的总进口量下降了 17%，这表明德国减少对中国依赖的迹象初现端倪。

在价值相对较高的产品类别中，对中国的出口下降了大约70%。研究显示，在这些产品类别中，仅有不到 16% 的产品类别从中国的进口份额下降了20%上，但研究并未指出这些产品类别的名称，也未给出确切的市场份额。

但是，仅化工行业就占进口下降总量的 14 个百分点。

IW说，从这些数据中得出关于去风险化的明确结论还为时过早，并补充说，有关当局需要提供更多的数据。

报告说："我们急需了解哪些产品是不可或缺的，它们在企业供应链中扮演着怎样的角色，以及是否可以在短时间内由其他国家或本国生产的产品在充足供应的情况下予以替代。"

（路透社）

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