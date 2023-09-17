德国经济研究所：德国汽车生产日益受到中国威胁

一份德国经济研究所（IW）的报告说，今年上半年，德国进口的中国汽车和零部件猛增75%，而其他方面的双边贸易贸易却出现下滑。从这些数据中得出关于德国去风险化的明确结论还为时过早。
（德国之声中文网）今年上半年，德国进口的中国汽车和零部件猛增75%，而其他方面的贸易却出现下滑，这表明作为欧洲最大汽车生产中心的德国面临着越来越大的压力。
路透社记者提前看到的一份德国经济研究所（IW）的报告中说，今年又有几个中国汽车品牌进入德国市场，使进入德国的中国汽车品牌总数达到8个，尽管它们的销售数量仍然只占德国汽车销量的 1.5%。
非中国品牌，但在中国生产的汽车，如德国宝马公司生产的纯电动汽车iX3，也是从中国进口量增加的原因之一。
这项研究是在欧盟委员会就是否征收惩罚性关税以保护欧盟生产商免受廉价的中国电动汽车（EV）进口产品影响展开调查后几天发布的。欧盟委员会称中国的电动汽车出口产品受益于国家补贴。
报告还显示，今年上半年德国汽车及零部件对作为世界第二大经济体的中国的出口量下滑了21%，占德国对中国出口总降幅（超过8%）的四分之三。
该研究报告的作者马特斯（Juergen Matthes）和普尔斯（Thomas Puls）写道："过去德国汽车生产受益的商业模式--高质量汽车的洲际出口--正面临越来越大的压力。"
报告说："多年来，德国制造商将越来越多的生产迁往中国，包括越来越多地迁出以前坚持保留的高端生产。"
报告称，更广泛地说，全球汽车正日益成为亚洲产品，去年近 60% 的汽车在亚洲国家生产，而2000年这一比例约为 31%。
欧洲对汽车行业的重要性正在下降，全球十大汽车生产国中的欧洲国家只有德国和西班牙，而 2000 年的十大汽车生产国还包括法国、英国和意大利。
IW 表示，德国汽车制造商在 20 世纪 80 年代较早进入中国市场，这要归功于他们相对较强的韧性。
在西方国家试图与中国脱钩的努力中，德国有时被视为薄弱环节，因为柏林与这个亚洲超级大国有着紧密的商业联系。中国在 2016 年成为德国最大的单一贸易伙伴。
但在过去的一年里，德国加入了减少对中国依赖的大潮，德国的政策制定者将此称为"去风险化"。
IW这份题为"去风险化开始了吗？"的研究报告中称，今年上半年德国从中国的总进口量下降了 17%，这表明德国减少对中国依赖的迹象初现端倪。
在价值相对较高的产品类别中，对中国的出口下降了大约70%。研究显示，在这些产品类别中，仅有不到 16% 的产品类别从中国的进口份额下降了20%上，但研究并未指出这些产品类别的名称，也未给出确切的市场份额。
但是，仅化工行业就占进口下降总量的 14 个百分点。
IW说，从这些数据中得出关于去风险化的明确结论还为时过早，并补充说，有关当局需要提供更多的数据。
报告说："我们急需了解哪些产品是不可或缺的，它们在企业供应链中扮演着怎样的角色，以及是否可以在短时间内由其他国家或本国生产的产品在充足供应的情况下予以替代。"
（路透社）
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