德国经济研究所：德企在华业务在错误的道路上策马扬鞭

（德国之声中文网）根据德国经济研究所（IW）最新的调查报告显示，德国今年上半年在中国的直接投资出现历史新高。与此同时，德国从中国进口商品的总量以及德国在两国贸易中的逆差也再次刷新纪录。

但同期德国对华出口却有大幅下滑，在中国市场的销售在“德国制造”中的比例也再次下降。

经济学家们指出，中国市场上销售的商品显然由越来越多的本地产商品替代进口货。这份报告的作者马替斯（Jürgen Matthes）在接受路透社采访时说：“出口减少就意味着德国国内的就业岗位也会减少。”

马替斯说：“德国经济对中国的依赖性远远超过中国经济对德国的依赖性。”他表示，鉴于中国在乌克兰战争中的表现以及中国对台湾的威吓压力越来越大，德国经济对中国如此之大的依赖性可能会变成一个政治麻烦。因为，如果中国对台湾采取军事袭击之后西方国家对中国开展大规模制裁行动，严重依赖中国进口的企业将面临大规模的供应瓶颈问题，“与中国业务规模巨大的企业甚至有可能因为销售方面的损失而最终破产”。

马替斯建议德国企业应该尽快调整在华业务，避免在业务大幅下滑的情况下，企业陷入生存困境。

IW：必须避免在中国的业务出现“大到不能倒”的局面

德国经济研究所调查发现，虽然存在这些风险和问题，德国与中国的经济密切度却在今年上半年高速走向完全错误的方向。据统计，今年1月到6月，德国企业在中国的直接投资高达100亿欧元。在此之前，2000年以来，德国企业在华直接投资半年最高数额为62亿欧元。

尽管地缘政治风险的存在，德国企业却在中国市场加大马力。报告指出，“中国作为巨大的销售市场以及那里可获得的短期利润似乎太过有吸引力”。

中国在进口商品方面对德国来说越来越重要。从中国的进口在德国全部进口中的比例从2000年的3.4%攀升至2022年上半年12.4%。

德国从中国进口的商品价值在过去一年内尤其强劲地增长了45.7%。但这主要是由于商品的价格，特别是化学产品的价格大幅上升所导致的。

德国从中国进口的增加，出口的减少，造成德国对华贸易赤字到2022年中已经接近410亿欧元。

德国经济研究所警告说，与中国之间的贸易不平衡现象在不断加剧。该研究所要求实现政策转向，减少对扩大在华业务的刺激与鼓励。该研究所提出，应该实现更广泛的多样化，与其他新兴经济体，特别是亚洲的经济体发展贸易和投资关系。

除此之外，政策应该鼓励那些具有严重风险暴露的企业对风险进行充分管控。马替斯强调说，“否则在华德国企业也有可能会出现像银行‘大到不能倒’的那种局面。”

（德新社）

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