德国经济界究竟怎样对中国定位？

（德国之声中文网）11月13日，当德国副总理兼经济部长哈贝克与新加坡主管贸易关系的交通部长易华仁一起为德国经济亚太会议开幕时，出现了一段小小的插曲。易华仁部长的麦克风失灵了。哈贝克想把别在自己领带上的话筒递给他，但话筒线却和领带缠一起。等到哈贝克把话筒拿下来时，这位新加坡部长早已拿到了一个替换的麦克风。"这是一个很好的例子，说明了多样化的好处，"易华仁笑着说道。

多样化正是本次会议的主题，事关在出现问题时有替代方案。两位部长在之前的会谈中就已提到 "地缘政治动荡"，比如俄罗斯入侵乌克兰和由此产生的能源危机，以及中国对全球芯片行业龙头老大台湾发出的威胁等等。

哈贝克强调说，"今天已没有不涉及政治的贸易"，"也许危机已是我们的新常态"。他指出，德国在某些领域对中国有非常强的依赖性，特别是在数字技术和半导体生产领域。而在可再生能源技术的生产方面，德国也非常依赖中国。哈贝克说，德国政府希望通过新的投资担保规则等措施，鼓励企业在未来减少对中国的投资，转而投资于其他国家。"我们需要重新制定贸易政策，我们需要其他国家，其他伙伴，"哈贝克还强调必须加快转变，"世界不会等待欧洲或德国站起来，我们必须确保事情变得更快、更顺畅。"不过，他也承认，减少对中国的依赖是一条漫长的道路。

"十年或二十年后才能看到全部的效果"

与会的西门子总裁博乐仁（Roland Busch）赞同必须做些什么来减少对某一伙伴的依赖。他在会上表示，"新冠大流行和乌克兰战争向我们表明，当你过于依赖一个伙伴时，会是一件多么困难和痛苦的事情。他说，在全球化过程中，德国的供应链有时被 "过度优化"，这导致了大规模的依赖性。因此，西门子正在研究如何使其供应链和销售市场多样化，但"这不是三、五年能办到的事情。这件事现在才开始，必须努力工作，在十年或二十年后才能看到全部的效果。"

又合作又竞争？竞争多于合作？

博乐仁也强调，这决不是和中国分道扬镳。他说："在肖尔茨总理访问北京期间，我们非常清楚地表明，我们并不是要离开中国或不再在那里做生意，我们将继续在那里的活动"。他还指出，"与中国的关系不是关于合作或关于竞争，而是合作和竞争"。

德国的对华政策将驶向何方？

哈贝克则表示他想更多地强调与中国的竞争关系。"他直截了当地说，"也许我们过去对一些关键领域看得不够仔细。"

不过，哈贝克也知道，在未来几年里，不仅德国经济要依赖中国，德国政府也要依赖中国：如果没有来自中国的原材料、太阳能电池板和风力涡轮机，德国红绿灯联盟制定的目标--向可再生能源转型--将不可能在几年内实现。再比如，德国目前正在投资大量的资金，建德国自己的电池生产厂，不过，事实上，电池厂的原材料仍然来自中国。

哈贝克因此强调，德国政府并不打算与中国完全脱钩，只是人们也不应该太天真。他说，如果中国以开放销售市场来迫使德国公司将其开发部门转移到中国，攫取技术，那么德国方面必须有一个强有力的反应。

德国公司在亚洲的营业额超过5000亿欧元，其中略超过一半是在中华人民共和国实现的。德国五大企业--巴斯夫、大众、戴姆勒、宝马和西门子在中国的投资占欧盟在华直接投资总额的三分之一。

严格的疫情封控政策导致中国代表没有出席德国经济亚太会议。德国代表可以公开发言，但他们非常介意被媒体引用对中国的批评。因为在与中国做生意时，公开的批评会带来痛苦的后果，而德国企业无论如何不可能，也不愿意离开中国。当企业家们在新加坡讨论可能替代中国的生产基地时，人们很快便意识到，该地区没有哪个国家在可预见的将来拿出可以相提并论的产品质量，更不用说可以相提并论的供应商密度了。而政治稳定和法律安全也并非到处都有。

（世界报、n-tv等)

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