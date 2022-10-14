德国经济界看德中经贸关系：“不要放弃中国市场”

（德国之声中文网）德国工商大会(DIHK)的外贸负责人特莱尔（Volker Treier）近日告诉路透社：“尽管经济关系中的许多方面都很困难，然而从大多数（德国）公司的角度来看，放弃（中国）这个市场是没有意义的。”

特莱尔表示，“重要的是，我们坚持与中国制定明确的贸易和投资规则，最好是通过世贸组织”。

等待二十大的信号

虽然外交、经济政策及其挑战没有直接被列入中共二十大的议程，但德国商界正急切地等待着中共领导层发出的信号。

德国工商大会的特莱尔表示：“（中国）领导层的最终构成将提供关于中国未来几年经济政策优先事项的信息。”普遍认为，习近平将在二十大上获得第三个总书记任期。同时，明年新一任国务院总理人选也将明朗。

基尔世界经济研究所（IfW）认为，中美、中俄关系以外的双边关系不是二十大会关注的内容。该研究所的贸易与中国问题专家朗哈默尔（Rolf Langhammer）预计，“欧盟、也包括德国，将被告诫要认真对待一个中国政策”，中国会要求欧盟避免在台湾问题上“干涉中国内政”，而要求欧盟支持中国在国际冲突中的“建设性调节作用”。朗哈默尔认为，中国还会鼓励外企将其生产链转移到中国，而不是仅仅将货物出口到中国。

德中合作并非万里无云

迄今为止，中国是德国最重要的贸易伙伴：2021年，两国外贸总量达到约2450亿欧元，这相当于德国对外贸易总额的近10%。大约有5000家德国公司在中国有业务。

与此同时，外贸专家特莱尔指出，德中经贸关系目前也面临问题，“中国经济已经开始陷入停滞，令人担忧”。中国经济放缓让依赖于出口的德国工业界更加忧虑，尤其是在机械、机动车和机动车零部件领域。

在德国，越来越多声音开始针对过于依赖中国的风险提出警告和批评。这一点在今年尤甚。多年来，德国经济非常依赖于俄罗斯的能源供应，这在俄罗斯入侵乌克兰后被证明是德国的软肋和失策。

德国副总理、经济部长哈贝克近日在接受路透社采访时表示，未来，德国政府将在贸易政策上对中国采取更强硬的态度。哈贝克说，中国是一个受欢迎的贸易伙伴。“但是如果存在国家保护主义，就必须用反制措施加以应对。我们不能允许自己被讹诈”。

（路透社）

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