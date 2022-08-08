德国经济界忧台海冲突升级

（德国之声中文网）德国外贸批发商协会会长扬杜尔 （Dirk Jandur）对本周一（8月8日）一期的《商报》表示，“在我们的高科技领域，几乎每个电子产品中都有来自台湾的部件。台湾冲突升级会产生巨大后果”。

美国众院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访台后，北京从上周四起连续多天在其声称对之有主权的台湾周边海域举行类实战海空军演。

德国机械设备制造业联合会（VDMA）的外贸部主任阿克曼（Ulrich Ackermann）也指出，俄罗斯入侵乌克兰战争使很多企业忧心忡忡，担心“同样的情况有一天也可能在台湾发生”。他强调，届时，给德国经济带来的损失将高出数倍。

“使供应链多样化”

之于德企，台湾的半导体产业尤其重要。德国经济界还致力于扩展伙伴网，减少对中国的依赖。外贸批发商协会会长扬杜拉担心，“一旦冲突升级，有可能发生对中国的贸易制裁。”

扬杜拉指出，鉴于德中经济联系广泛密切，制裁势必严重影响德国经济，因而，“使供应链多样化、开辟新的采购市场非常重要。”他呼吁迅速扩大与德国有共同价值观的伙伴国之间的自由贸易。他强调，就此而言，同加拿大、南方共同市场国家或新西兰和澳大利亚的之间达成自贸协定至关重要。

中国是德国目前最大贸易伙伴。2021年，两国间贸易总额约达2450亿欧元。

更多阅读——分析：德國為何在兩岸關係上陷入兩難？

自民党秘书长：若中国攻台便制裁

参与联邦“交通灯”联合政府的德国自由民主党呼吁西方，在中国攻击台湾的情况下对中国实施制裁。该党秘书长吉尔-萨拉伊（Bijan Djir-Sarai）对《商报》表示，“中国若军事攻击台湾，就是现状的破坏性升级。在这种情况下，西方必须立即做出反应，对个人和经济实施制裁。”

吉尔-萨拉伊说：“我确信，存在着中国欲吞并台湾的现实危险。”根据该报的报道，这位联邦自民党人士还认为，相关制裁应以欧盟对俄罗斯实施的制裁为模式。他同时指出，经济制裁不会是一条单行道，也会给德国自己造成巨创，因为德国经济对中国依赖性实在太大。但是他强调，“这是我们坚定捍卫我们的自由和我们的价值观所必须付出的代价。”

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。