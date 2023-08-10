德国经济界对美国限制对华投资感到忧虑

（德国之声中文网）德国经济界对美国总统拜登签署对华投资限令持怀疑态度，同时担心欧盟也有可能出台类似的规定，带来不利影响。德国工商联合会（DIHK）外贸问题专家福格尔巴赫（Melanie Vogelbach）周四（8月10日）在接受路透社采访时说，目前已经存在内容广泛的德国企业出口规定，如果再实施“境外投资审查机制”将造成过度监管。

福格尔巴赫说：“所以从资本自由流动的角度来说，欧盟也应该避免实施境外投资审查机制。”她表示，欧盟应“与美国密切协调，防止美国的投资限令对欧洲经济产生负面影响”。

福格尔巴赫指出，德国经济与国际经济密切相连。德国四分之一的工作岗位依赖出口业，工业领域甚至一半的工作岗位都和出口业相关。她强调，因此，欧洲外贸战略的目标必须是加快全球市场和投资地点的开放，而不是由国家主导对外贸易。只有这样做，企业才能推动实现供应链多样化，才能加强竞争力。

她补充说：“我们和德国企业举行了很多场谈话与沟通之后发现，企业对去风险非常重视。”

什么是脱钩？什么是去风险？

美国总统拜登希望禁止美国企业在中国对敏感技术领域进行投资。昨天（8月9日）他签署了一项行政命令授权财政部全面禁止或者部分限制美国企业对中国包括半导体、微电子、量子信息技术和部分人工智能在内的特定领域的投资。

德国批发商和出口商协会（BGA）认为，德国企业不太会介入这场争端。该协会首席经济学家阿尔博尔（Michael Alber）对路透社表示：“我预计德国企业会谨慎应对，因为在这些高度敏感的高科技领域，德国企业通常与美国合作伙伴合作，或至少与美国有联系。”

他说：“没有人愿意冒险开展这种合作，因为美国市场太重要了。此外，还有‘长臂管辖’的问题。”一旦出现疑问，德国公司将可能受到美国法律的制裁。

德国政府不久前公布的新中国战略呼吁德国企业降低与中国做生意的风险，也被称之为“去风险化”。

欧盟委员会一名发言人在回复路透社电子邮件问询时回复表示：“我们与美国政府保持密切联系并期待在这一议题上继续合作。欧盟及其成员国在防范我们的资金、经验和推动科技进步的专业知识被用于增强破坏国际和平和安全的军事、情报能力的问题上，拥有共同的利益。”

欧盟委员会会在今年年底就这一议题提出一项倡议。

（路透社）

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