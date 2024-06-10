德国经济界呼吁欧盟推进改革

（德国之声中文网）作为对欧盟大选结果的回应，德国经济界呼吁布鲁塞尔进行必要的改革。联邦德国工业联合会总干事古纳尔（Tanja Gönner）本周一表示：“欧洲必须尽快制定推动经济发展的计划。提升欧洲工业竞争力必须成为下一个立法期的优先选项。”古纳尔表示，新一届欧盟议会必须在保护生态和提升竞争力之间找到平衡。一些重要经济议题必须得到更多的关注，比如完善欧洲内部市场，签署自由贸易协定以及减少官僚主义等等。

德国化工行业联合会主席施泰勒曼（ Markus Steilemann）表示：“迫在眉睫的是，让欧洲大家庭多些务实精神和提高效率，而官僚主义则必须被拒之门外。我们敦促欧盟明确修正政策侧重点，以便我们的经济能够应对国际竞争，能否推进绿色转型。”他表示，制定政策的焦点必须集中在廉价能源、开放市场、智能调控以及优先创新方面。

德国工业联合会总干事古纳尔：欧盟必须提升竞争力，减少官僚主义。 图像来源: picture-alliance/ dpa



批发外贸及服务业联合会主席杨杜拉（Dirk Jandura）认为，此次选举结果为减少官僚主义发出了明确的信号。他说：“选民的意愿已经非常明了：停止无休无止的管控，支持自由和竞争。”他表示，成立欧盟是一个非常好的主意，而且也已取得了历史性的成就。内部市场，自由迁徙以及引入统一货币欧元，这些都是成功的例证。



此次选举凸显了欧洲“向右转”的趋势。欧洲人民党虽然仍是施特拉斯堡欧盟议会中的最大党团，但27个成员国中，右翼民粹主义以及极端右翼势力的民意支持率有了明显提升。德国工业联合会主席古纳尔表示：“欧盟议会中右翼民粹主义议员的增多，是一个令人担忧的信号，因为这意味着，像我们一样，希望构建和强化欧洲大家庭的声音将被削弱。”

(路透社）

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