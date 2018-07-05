 德国经济界呼吁中国开放市场、平等对待 | 经济纵横 | DW | 08.07.2018

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经济纵横

德国经济界呼吁中国开放市场、平等对待

周一，德中政府间磋商会议就将在柏林举行。德国经济界人士借此向中国喊话，要求其进一步开放市场，并且平等对待本国以及外国企业。人权组织则对德中关系日益侧重经贸表示担忧。

Symbolbild Deutschland China Flaggen (Ed Jones/AFP/Getty Images)

(德国之声中文网) 德国工业联合会主席迪特尔·肯普夫（Dieter Kempf）周日(7月8日)对媒体表示，在中国的外资企业依然面临着许多壁垒，政府对市场的干预也依然是常态，"这决不是可以接受的状况。"他批评说，在许多领域，中国针对外资企业的壁垒非但没有降低，反而提高了。他呼吁中国饯行当初加入世贸组织时的承诺，切实保护知识产权，并且向外资进一步开放公共采购。

德国商会对外经济部主任特莱尔(Volker Treier)则指出，在华运作的5000余家德国企业，依然没有在有些领域获得公正的市场准入。而与此同时，在德国的中资企业却能获得相应的市场准入。他也特意提到了眼下由美国挑起的贸易冲突，"随着德美关系的日益艰难，另一个经济巨人中国不可避免地对我们愈发重要。"

29.04.2014 DW TV Made in Germany Volker Treier

德国商会对外经济部主任特莱尔

按照行程，中国总理李克强周一将与德国总理默克尔会晤，随后还要与德国经济部长阿尔特迈尔会谈。两国还有多名部长级高官都将参加此次政府间磋商。

德国联邦教育科研部长卡里策克(Anja Karliczek)也强调了此次磋商的重要意义。"教育和科研工作当中的突破性思维，也将指引我们与中国伙伴的合作。我们坚信，通过合作，双方能够取得比各自单干更大的成就。"

DW.COM

中国国务院总理李克强与德国总理默克尔即将进行德中政府磋商，柏林墨卡托中国研究中心副总裁胡谧空（Mikko Huotari）指出，从种种迹象来看，德中两国逐渐靠拢，但关系实在说不上热络。 (05.07.2018)

近日德国与美国贸易关系趋冷，只得转向中国寻求机会。同时，刘霞的自由也备受关注。默克尔会面时两个问题都问了。 (24.05.2018)

中国总理李克强访问欧洲，先在保加利亚举行中国与中东欧国家的"16+1峰会"，随后前往德国访问。对于中国在中东欧地区的积极布局，布鲁塞尔和柏林并非毫无顾虑。但中国国际问题研究院欧洲问题专家金玲认为，这样的担心并无必要。 (07.07.2018)

在周末召开的中国与中东欧合作峰会上，中国总理李克强表示，北京加强与东欧国家的合作，并不是要分裂欧洲。同时，他还许诺中国将进一步开放本土市场。 (08.07.2018)

在第七次“16+1峰会”上，中国总理李克强面临艰难任务，既要推进与中东欧国家的经贸合作，又要打消西欧国家的疑虑。正值中美贸易“开战”，北京也需要欧洲的支持。 (07.07.2018)

自从2016年起，中国就成为了德国的最大贸易伙伴，超越了邻国荷兰以及盟友美国。2017年，两国间的双边贸易额达到1869亿欧元。

人权组织表示担忧

人权组织则对德中关系日趋侧重经贸表示担忧。德国国际声援西藏组织(ICT)批评说，中国正在对德国"施加越发肆无忌惮的影响力"，中国对外国企业释放的信号非常明确，"只有那些屈从于中共世界观的企业，才能获许在中国赚钱。"

李克强此次到访柏林，也正值诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝一周年纪念日(7月13日)前夕。分析人士预计，两国总理在会谈中将会提及刘晓波遗孀刘霞的状况。多年来，刘霞一直处于软禁状态，即便在丈夫刘晓波去世后，也依然没有恢复自由。

据悉，默克尔在5月访问中国时也提起过刘霞。当时，中国总理李克强面对媒体的提问，只是非常笼统地表示，在具体的人权案例中，将寻找一个合适的解决方案。李克强并没有正面回答刘霞遭软禁的具体原因。而在此之后，外界也几乎没有再获知到有关刘霞的进一步消息。

之前，刘霞本人曾经表达过前往德国的意愿，今年4月她甚至已经准备好了行李，德新社报道称，德国驻华使馆当时也已经确信中国当局将放行。但是最终刘霞依旧没能成行。

文山/李鱼/(德新社、路透社)

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