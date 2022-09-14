德国经济界：与中国市场全面脱钩不符合德国利益

（德国之声中文网）德国经济亚太委员会(APA) 主席施特拉克（Friedolin Strack）本周四（9月15日）在接受路透社采访时说：“联邦政府对德国公司在中国业务的支持和保护必须作为一个原则问题来维持。”

这体现出德国经济界对德国经济部长哈贝克提出的新的对华贸易政策有不同的意见。

哈贝克本周在接受路透社采访时首次明确表示，对华更为强硬的路线正在转化为实际的政策措施。他承诺在与北京的贸易往来中德国不会再“天真”。

上周，路透社引述多个消息人士表示，德国经济部正制定一揽子措施以降低中国市场对德企吸引力。这些措施包括取消向在中国经营的德国企业提供国家投资出口担保、停止包括在中国举办推介活动或者培训经理人等在内的小型项目等等。

德国经济亚太委员会主席施特拉克在接受采访时说：“在中国这个关键性增长市场上的适当存在十分重要，不仅对个别公司，而且从整体经济角度来看也是如此。”

他还指出，德国政府反复强调的在经济上与中国全面脱钩不符合德国的利益。

今年8月，德国总理肖尔茨在夏季记者会上呼吁德国企业无论是在供应链方面还是在贸易方面都不要过于依赖中国。他说：“我确信，德国企业已经做出了这个决定。”

德国经济亚太委员会支持扩大在亚洲实现销售市场和供应链的多元化。不过施特拉克强调：“但是目标不应该是撤出中国市场，而是进一步开辟亚洲和世界其他地区的有增长潜力的市场。”

施特拉克说：“这反而更需要扩大对对外贸易促进和推动。以出口为导向的德国中小企业尤其依赖于有效的外贸工具，例如投资担保和出口信贷担保。”

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（路透社）

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