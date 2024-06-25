德国经济气氛持续恶化 工业界呼吁政府果断拿出刺激政策

德国Ifo经济研究所最新公布的商业景气指数显示，德国经济气氛出人意料地恶化，导致对经济迅速复苏的期待逐渐降低。工业界期待政府拿出果断的刺激经济增长的计划。有专家指出，德国经济目前是“拉着手刹”前行。

（德国之声中文网）德国Ifo经济研究所昨天（6月24日）公布的调查显示，6月份Ifo商业景气指数从上个月的89.3点下降至88.6点，已经是连续第二次下降。这项调查对大约9000名经理人进行了访问。

企业对当前的业务状况依然持怀疑态度，认为未来几个月的前景甚至继续变差。Ifo研究所负责人福斯特 (Clemens Fuest) 表示：“德国经济很难克服增长停滞的问题。”

由于经济景气低迷，德国工业联合会（BDI）呼吁联邦政府制定刺激经济增长计划。

该联合会主席鲁斯沃姆（Siegfried Russwurm）在柏林表示：“同美国和中国相比，德国的经济地位在下降。”他表示，工业界期待政府拿出果断的刺激经济增长的计划。

工业联合会认为，未来十年将缺乏约4000亿欧元的投资和资助计划资金。因此，联合会认为有理由设立专项基金，并明确指定用途和时间。

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“警讯”

德国商业银行首席经济学家克拉默尔（Jörg Kramer）指出，采购经理人指数下降之后（今年6月43.4，5月为45.4），另一个经济晴雨表——Ifo商业景气指数也出人意料地下降，“这是一个警讯。我们比以往任何时候都更期望适度的经济复苏”。

克拉默尔分析指出，一方面欧洲央行的货币政策起到的仍是刹车作用，“另一方面，许多公司感到不安，因为联邦政府没有采取果断行动，尽管德国多年来在运营中心质量方面一直落后于人”。

虽然目前德国正在举办欧洲杯足球赛，但就经济彻底改善而言，Ifo商业景气指数无法令人感到鼓舞。 Ifo研究所惊奇问题专家沃尔拉贝 (Klaus Wohlrabe) 表示：“德国经济仍需等待夏季童话的到来。欧洲杯没有带来太大的（刺激经济）效果。”

酒店业对其经营状况比较满意，而餐饮业则不太满意。经济整体都存在订单不足的情况。需求依然疲软。此外，私人消费需求量也没有增加。消费一般被视为下半年经济改善的希望之源。

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“拉着手刹”

巴登-符腾堡州银行（LBBW）分析师尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）对Ifo商业景气指数的评论是：“数字和经济看起来的情况一样糟。经济复苏在德国没有出现。”

德国资产管理公司Union Investment的专家海尔祖姆（Michael Herzum）说：“目前尚看不到2025年的预期增长会来自何处。”他表示，德国经济目前是“拉着手刹”前行。

Ifo研究所预计今年德国经济增长将非常有限，GDP预计仅增长0.4%。但明年有可能出现较强增长，达到1.5%。由于出口和建筑行业的增势，德国经济今年年初避免了衰退。今年第一季度德国经济增长了0.2%。

（路透社）

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