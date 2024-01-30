德国经济正处于衰退边缘

（德国之声中文网）德国经济处于衰退边缘。德国联邦统计局周二（1月30日）宣布，去年10月至12月德国国内生产总值（GDP）环比下降0.3%。去年第二和第三季度经济增长都出现停滞。2023年全年德国国内生产总值下降0.3%。

去年年底法国经济增长也出现停滞，意大利经济实现0.2%的增长，西班牙GDP增幅更是达到0.6%。

如果今年第一季度德国GDP继续负增长，那么德国经济将面临衰退的前景。根据德国经济研究所Ifo的预测，今年1月到3月，德国经济可能再度下滑0.2%。

德国几乎所有经济行业都在抱怨市场需求疲软，新冠疫情期间的高订单时期已经一去不复返，而且高利率也在延缓经济增长。

Ifo研究所经济景气问题专家沃尔姆斯豪泽（Timo Wollmershäuser）分析指出，德国经济目前还受到一些特殊因素的拖累，包括雇员的高病假率、德国铁路罢工以及1月异常的寒冷多雪天气。Ifo商业景气指数在年初就显示出加速下滑的迹象——该晴雨表已跌至2020年5月以来的最低点。

荷兰ING集团首席经济师布蔡斯基（Carsten Brzeski）指出：“目前看起来德国经济在衰退与停滞之间徘徊，难以迅速脱身。”德国宏观经济和经济形势研究所（IMK）甚至预计德国经济今年依旧持续负增长。该研究所负责人杜林（Sebastian

Dullien）说：“现在还看不出转折的迹象。”

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去年德国经济在诸多方面都在放缓。高通胀削弱了个人购买力，从而抑制了消费。欧洲央行正在以史上最高的利率水平来应对通胀。建筑业的感受尤为明显，由于昂贵的融资成本，许多潜在的购房者不得不放弃购房梦想，这导致建筑行业的需求大幅下滑。 与此同时，出口行业收到全球经济疲软的打击。

经济衰退来了——德国该怎么办？

德国多家经济联合会呼吁肖尔茨政府采取改革措施

近日，包括德国雇主联合会、德国工业联合会、德国工商会和德国中小企业联合总会在内的重要经济联合会的主席们共同致信联邦总理肖尔茨，要求实施经济改革。

这封联署信指出：“我们正在密切关注我国政治、社会和经济的发展。德国的吸引力正在变得越来越小。工业生产向国外转移的现象日益增多。如果这个国家缺少投资，中产阶级就会出现萎缩，德国向气候中和的转型也就不可能成功。”

信中提出，通过发出“新开端的强烈信号”以及长期、可靠、有利于商业的框架条件，政策可以也必须重建企业间的信任，为成功转型创造信心。信中要求联邦政府必须采取措施促进经济复苏。

这些联合会呼吁加快规划和审批程序、减少官僚阻碍、进行税收改革和停止养老金改革等等。

（路透社、德新社）

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