 “德国经济正在进入衰退” | 经济纵横 | DW | 27.09.2022

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经济纵横

“德国经济正在进入衰退”

物价上涨，尤其是能源价格上涨，以及央行抑制通胀的措施给德国经济带来越来越大影响；而此时，新冠疫情的后果尚未尽除。 德国最重要的商业环境预期指数再度大幅下调。

德国经济的前景不乐观，经济专家说：“我们看到的是全线下滑”

德国经济的前景不乐观，经济专家说：“我们看到的是全线下滑”

（德国之声中文网）受俄罗斯侵乌战争和新冠疫情的影响，德国经济界情绪明显继续走低。慕尼黑Ifo经济研究所9月26日公布说，9月份Ifo商业环境指数环比降4.3，至84.3点，为2020年5月以来最低值。 此前，专家们已预测出现下滑，但估计最多只会降至87点。之前数月，德国经济界情绪大都已蒙上阴影。  

Ifo所长福斯特（Clemens Fuest）确认：“德国经济正进入衰退。”他指出，接受调查的企业对现状和预期发展的评估相当悲观，对未来6个月的发展忧心忡忡，制造业、服务业、贸易和建筑业等所有被调查行业的经营环境都“阴云密布”，零售业景气信心指数落至历史最低。  

“全线下滑”

Ifo经济专家沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）在接受路透社采访时说：“我们看到的是全线下滑。尤其是能源密集型行业对即将到来的冬季极为悲观”，几乎所有行业的情绪都在恶化。 

德国商业银行首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）表示，整个Ifo指数比过去任何时候都预示了德国下半年的经济衰退。他说，能源价格冲击导致消费者购买力崩溃、众多企业无利可图。他强调：“德国因进口能源价格大幅提高变穷。我们正面临经济难冬。”  

Ifo服务业景气晴雨表指数也崩盘。根据该研究所的景气报告，尤其是酒店和餐饮商担心将经历困难日子。建筑业景气指数也明显下降。在贸易领域，商业环境继续恶化，零售业预期值甚至降至历史最低点。

汽车王国里的德国人 即将开不起车?

通胀继续带来严重影响   

在通货膨胀方面，无任何缓解迹象。沃尔拉贝称，“价格预期值再度上升，一半以上企业宣布涨价”。8月份，德国消费者价格升幅7.9%。联邦银行预计9月份价格再度升高，未来数月还可能出现两位数通胀率。  

通货膨胀让零售业大受其苦。沃尔拉贝指出，该行业商业景气信心指数遭于以往任何时候，酒店业十分忧虑，业主担心客人数量会因能源价格上涨大减。他表示，唯一的一线希望是机械工程行业，相关企业对目前状况的估计好于上月。  

一系列危机叠加拖累德国经济。首先是俄罗斯侵乌战争，增加了不确定性。然后是能源危机、世界贸易中的麻烦以及使贷款变得昂贵的基础利率上升。  

中国“清零”政策的影响   

再者，新冠大流行瘟疫尚未告终。尤其是中国严厉的“清零”防疫政策，一再使全球贸易受压：例如，因实施“停摆”，港口或工厂中断运营。  

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

黑森-图林根州银行的温姆劳夫（Ralf Umlauf）表示，“鉴于天然气和消费价格持续走高、供应不安全、地缘政治风险上升以及加息，没有迹象显示，德国经济景气短期内会很快走上复苏之路”。他相信，欧洲央行继续加息的计划几乎不会改变。经济衰退将被视为必须付出的代价。  

Ifo商业环境指数基于对约9000家企业的月度调查，是德国最重要的早期景气指标。 

图 能源密集型企业，如玻璃品制造企业，尤其受高油价影响 

不会出现裁员潮   

尽管人们担心经济衰退，但劳动力市场会保持基本稳定。沃尔拉贝指出，受调查企业的就业预期值有所下降，但仍试图尽可能保留员工。  

尽管有乌克兰战争带来的后果，德国经济今年春季仍有微幅增长。然而，由于能源危机加重和高通胀，前景暗淡。联邦银行预估，在即将结束的夏季，经济将出现萎缩；然后，到2022年底和2023年初，会明显失去动力。  

工业国家组织（OECD）预计，来年，德国经济产出将缩水0.7%，通货膨胀率将保持相对较高的水平，即7.5％。 

（德新社，路透社，ifo研究所） 

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