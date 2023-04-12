德国经济景气堪忧 两大机构同时看淡

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）5月16日发布了文件，对其成员国的经济和金融状况进行评估。其中认为，德国经济增长前景不佳。

该组织表示，影响德国经济短期增长的因素包括紧缩的货币政策和乌克兰战争导致的能源价格激增。为抑制通货膨胀提高关键利率以及金融市场动荡给经济带来了负担——金融市场的动荡主要来自美国和瑞士的银行业。

国际货币基金组织表示，德国今年的经济增长率可能会在零左右徘徊。在接下来几年，有望加速到1%到2%。但从长远来看，由于社会老龄化，德国经济增长率可能会下降到1%以下。

针对通货膨胀，国际货币基金组织预计会出现趋势性下降。但是，核心通胀的下降可能更缓慢、到来时间也更晚。核心通胀是指排除能源、食品等短期价格波动较大的商品、服务后的通胀率。该组织表示，原料价格的下降对其他商品价格的影响，可能要较晚才能体现出来。此外，工资的提高也在推动物价上涨。

国际货币基金组织也强调了经济前景相关的高度不确定性。例如，顽固的通胀可能需要更紧缩的货币政策应对，而这将进一步抑制增长。

早在4月11日发布的《世界经济展望》，国际货币基金组织就预测，德国2023年经济将是负增长（-0.1%），到2024年才有望回升至1.1%。

德国联邦政府此前预测，2023年德国增长率约为0.2%。欧盟委员会本周也预测，德国2023年的GDP将仅增长0.2%，随后在2024年增长1.4%。

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ZEW：德国经济预期指数陡降至-10.7

德国曼海姆的欧洲经济研究中心（ZEW）也在5月16日公布了分析师和投资者5月份对德国经济的预期。该月度调查显示，分析师和投资者对德国经济的信心连续第三个月下降，对未来六个月的经济前景评估下降了14.8点，从4月的4.1将至5月的-10.7点。这是自2022年12月以来，该读数首次处于负值区域。

欧洲经济研究中心的主席瓦姆巴赫（Achim Wambach）说：“金融市场专家预计，不来就不佳的经济形势在未来六个月内会恶化”，他表示，德国经济可能陷入轻度衰退。

瓦姆巴赫指出，经济情绪指标下降的部分原因是人们预期欧洲央行将进一步加息，此外，“美国在未来几周可能出现违约，也给全球经济前景增加了不确定性”。

荷兰国际集团（ING）宏观研究部的全球主管卡斯滕（Carsten Brzeski）表示，ZEW对于德国经济的最新预测是一个“令人担忧的信息”。他在写给客户的一份报告中说，“连续三次下降是一个新的趋势，一个朝着错误方向发展的趋势”。

（德新社，彭博社等）

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