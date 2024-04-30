德国经济得以避免技术性衰退 政府预测今年GDP增长0.3%

德国经济正在努力摆脱低迷。 今年一季度的初步数据让人们看到了希望。德国经济部长表示支持通过“短期而有力”的减税计划为经济“大规模减负”。

（德国之声中文网）出口回暖和建筑支出增加令德国经济在今年第一季度得以避免衰退。据德国联邦统计局周二（4月30日）公布的数据，德国今年1至3月的国内生产总值环比增长0.2%，为一年来季度环比最大增幅。德国联邦统计局指出，第一季度的经济增长要归因于建筑投资的增长以及出口的回暖，"私人消费则出现下降"。

按照修正后的数据，去年第四季度，德国经济环比萎缩0.5%，超过先前预计的0.3%。连续两个季度的负增长被称为技术性衰退。

从2023年全年来看，德国经济去年出现萎缩，GDP同比下降0.2%，但好于下降0.3%的预期。

德国政府目前预计德国的GDP今年将增长0.3%，略高于其先前增幅为0.2%的预测。德国巴符州银行（LBBW）经济学家尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）预测，要到 2025 年，德国经济可能才会出现明显增长。按照国际货币基金组织的数据，其它主要发达国家的经济表现目前都好于德国。尽管如此，许多经济学家认为，这个欧洲最大的经济体已度过了最艰难的时刻。

德国今年一季度出口出现回暖 图像来源: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

结构性挑战依然存在

近期，商业气氛等多项景气指标有所改善，人们对私人消费将推动未来经济增长的信心也不断增强。 德国3月份零售额较上月实际增长1.8%，为近两年半以来的最快增幅。私人银行Hauck Aufhäuser Lamp的首席经济学家克吕格（Alexander Krüger）表示："人们越来越希望即将到来的春天将进一步刺激消费。"

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德国经济研究所（DIW）经济专家吉多·巴尔迪（Guido Baldi）也表示："德国经济已出现期待已久的好转迹象。"不过，他也指出，"结构性挑战仍然存在，并暂时继续抑制增长趋势，这包括从人口老龄化到数字化的落后以及长期拖延的能源转型等等。"

德国央行尚未认为国内经济将出现持续增长。德国央行在当前的月度报告中称："德国经济有所好转，但仍不确定会彻底复苏。"

融资成本增加和经济政策不确定性增加抑制了企业的投资活动。 国内外对德国制造的商品需求仍然疲软。 住宅建设需求的负面趋势尚未打破。

德国3月份零售额较上月实际增长1.8%，为近两年半以来的最快增幅。 图像来源: dpa

德经济部长希望为经济复苏提供支持

绿党籍德国经济部长哈贝克表示，德国今年GDP增长0.3%的预测当然"不是能让我们满意的"。但他也表示，目前有一些积极的发展，例如通胀率下降速度快于预期。

4月29日晚，哈贝克在卡塞尔举行的一次活动中发表讲话，表示将支持采取"短期而有力"的税收减免计划。

为了为此提供资金，这位绿党政客呼吁对债务刹车进行改革。 他说，拥有更大的灵活性可以为建筑行业和企业投资做更多的事情。 不过，哈贝克也承认，改革债务刹车目前在政治上没有多数支持。

(路透社、德新社）

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