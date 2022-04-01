德国经济对中国有多依赖？

（德国之声中文网）大约一半企业（46%）表示需要来自中国的上游产品。但这些企业中又有近一半表示，正在设法今后降低对中国的依赖。今年2月，Ifo研究所对4000家跟中国有进口生意的加工业企业以及批发、零售商进行了问卷调查。

Ifo调查报告的作者弗拉赫（Lisandra Flach）对德新社说，这些企业希望能让初级产品多样化，降低成本以及运输风险。此外，在俄乌战争的背景下，企业也尤其加强了防范政治不确定性因素的干扰。

根据调查数据，Ifo报告的另一名作者鲍尔（Andreas Baur）认为，作为上游产品的供货方以及销售市场，中国对德企而言扮演着重要的角色，但没有到主宰的地步，更不是不可替代。

从中国进口、在德国加工的上游产品占比7%，低于来自美国的10%，而最大的上游产品供货方是欧盟国家（44%）。

问卷显示，11%的企业依赖本公司设在中国子公司的产品。54%的大公司直接依赖中国本土产品，16%依赖在当地的子公司产品。

作为销售市场，中国进口的德国产品占德国出口总量的9%，美国占12%。

电动汽车发动机的原材料很稀有

尤其原材料有被卡脖子的风险

报告还显示，在某些工业产品和原材料上，德国有赖于中国。

对德国而言，能被"卡脖子"即所谓的"关键"产品只占全部进口量的5%，其中，四分之三从欧盟国家进口，对中国的依赖只有3%，美国占7%。最依赖中国的是化工工业领域：27%的关键产品从中国进口；接下来电子装备领域（21.4%）。

报告作者指出，德国进口的关键产品虽占比很小，但即便出现很小的供货不足，都会引发严重供应链后果。

在原材料方面，德国的依赖性较大。比如，65%生产电动发动机的原材料从中国进口，制造风轮和电动汽车必不可少的稀土如镝、钕和镨，需要百分之百进口，被卡脖子的风险也很大。中国在光伏板领域原材料和技术均占据优势，欧洲的自产能力只占5%至6%。

因此，Ifo报告作者之一鲍尔（Andreas Baur）指出，德国经济无法突然间切断同中国经济的往来。他说如果突然"断网"的话，一些特殊并且重要的供应链也随之断裂。"因此，欧盟面对中国必须尽最大可能团结一致，而这一点对今后同中国的贸易关系是决定性的"。

为降低依赖程度，提高原材料以及销售市场的多样性，Ifo研究者希望德国联邦政府向欧盟施压，推动欧盟同拉美国家自贸协定的审批，同时，欧盟也应该提高与澳大利亚、印度等国签署贸易协定的政治意义，为欧洲企业进入对方市场降低门槛。

中国是德国最重要的贸易伙伴，2021年德中贸易占德国对外贸易的9.5%，超过荷兰（8.%）和美国（7.5%），双边贸易总额达2454亿欧元。同年，德国与中国的贸易赤字为382亿欧元。

（综合报道）

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