 德国经济对中国有多依赖？ | 经济纵横 | DW | 04.04.2022

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经济纵横

德国经济对中国有多依赖？

Ifo研究所的报告认为，作为上游产品的提供者和销售市场，中国对于德国经济扮演着重要角色，德国的依赖程度可以通过多样性化解。但德国无法突然间切断同中国的经济往来。

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欧洲光伏产品的产能大大低于中国

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俄乌战争的爆发，也迫使德国开始反思其对华政策。同对俄罗斯能源的高度依赖一样，德国经济也对中国市场有着相当大的依赖性。

德国电视二台关注德国对中国的经济依赖性，并提出问题：如果北京像俄罗斯入侵乌克兰一样入侵台湾，欧洲和德国该如何作答？瑞士《巴塞尔报》指出，中国在国际间以和平缔造者自居，但却透过其官媒向民众传递美国是 『始作俑者』等论述。

德国经济界对华投资有增无减。一研究报告警告说，转让到中国的德国技术越多，将来，中国就越不会在乎德国合作伙伴。

欧洲议会德国绿党籍议员包瑞翰对德国之声表示，在中国对立陶宛的经济制裁争端中，欧盟绝对不能胆怯。他也直言，德国在经济上并没有人们声称的那么依赖中国。

（德国之声中文网）大约一半企业（46%）表示需要来自中国的上游产品。但这些企业中又有近一半表示，正在设法今后降低对中国的依赖。今年2月，Ifo研究所对4000家跟中国有进口生意的加工业企业以及批发、零售商进行了问卷调查。

Ifo调查报告的作者弗拉赫（Lisandra Flach）对德新社说，这些企业希望能让初级产品多样化，降低成本以及运输风险。此外，在俄乌战争的背景下，企业也尤其加强了防范政治不确定性因素的干扰。

根据调查数据，Ifo报告的另一名作者鲍尔（Andreas Baur）认为，作为上游产品的供货方以及销售市场，中国对德企而言扮演着重要的角色，但没有到主宰的地步，更不是不可替代。

从中国进口、在德国加工的上游产品占比7%，低于来自美国的10%，而最大的上游产品供货方是欧盟国家（44%）。

问卷显示，11%的企业依赖本公司设在中国子公司的产品。54%的大公司直接依赖中国本土产品，16%依赖在当地的子公司产品。

作为销售市场，中国进口的德国产品占德国出口总量的9%，美国占12%。

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电动汽车发动机的原材料很稀有

尤其原材料有被卡脖子的风险

报告还显示，在某些工业产品和原材料上，德国有赖于中国。

对德国而言，能被"卡脖子"即所谓的"关键"产品只占全部进口量的5%，其中，四分之三从欧盟国家进口，对中国的依赖只有3%，美国占7%。最依赖中国的是化工工业领域：27%的关键产品从中国进口；接下来电子装备领域（21.4%）。

报告作者指出，德国进口的关键产品虽占比很小，但即便出现很小的供货不足，都会引发严重供应链后果。

在原材料方面，德国的依赖性较大。比如，65%生产电动发动机的原材料从中国进口，制造风轮和电动汽车必不可少的稀土如镝、钕和镨，需要百分之百进口，被卡脖子的风险也很大。中国在光伏板领域原材料和技术均占据优势，欧洲的自产能力只占5%至6%。

因此，Ifo报告作者之一鲍尔（Andreas Baur）指出，德国经济无法突然间切断同中国经济的往来。他说如果突然"断网"的话，一些特殊并且重要的供应链也随之断裂。"因此，欧盟面对中国必须尽最大可能团结一致，而这一点对今后同中国的贸易关系是决定性的"。

为降低依赖程度，提高原材料以及销售市场的多样性，Ifo研究者希望德国联邦政府向欧盟施压，推动欧盟同拉美国家自贸协定的审批，同时，欧盟也应该提高与澳大利亚、印度等国签署贸易协定的政治意义，为欧洲企业进入对方市场降低门槛。

中国是德国最重要的贸易伙伴，2021年德中贸易占德国对外贸易的9.5%，超过荷兰（8.%）和美国（7.5%），双边贸易总额达2454亿欧元。同年，德国与中国的贸易赤字为382亿欧元。

（综合报道）

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