 德国经济对中国呈现前所未有的高度依赖 | 经济纵横 | DW | 10.02.2023

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经济纵横

德国经济对中国呈现前所未有的高度依赖

德国从中国购买的商品越来越多，但是德国对中国的出口却增长缓慢。德国经济研究所（IW）认为这是一种危险的发展趋势，“一旦台海出现军事冲突，德国经济就容易受到敲诈”。

德国联邦统计署局最新发布的数据显示，2022年，德国总共从中国进口了1919亿欧元的商品，比2021年增加了近三分之一。

德国联邦统计署局最新发布的数据显示，2022年，德国总共从中国进口了1919亿欧元的商品，比2021年增加了近三分之一。

（德国之声中文网）中国是德国最重要的贸易伙伴国，但是根据德国经济研究所（IW）做出的最新研究，德国经济对中国出现前所未有的高度依赖。德国对华贸易逆差越来越大。

德国联邦统计署局最新发布的数据显示，2022年，德国总共从中国进口了1919亿欧元的商品，比2021年增加了近三分之一。德国主要在中国购买电子产品、纺织品、机械以及化工制品。而德国对华出口则只增长了3.1%，出口额为1070亿欧元。德国对华贸易的逆差为840亿欧元。贸易逆差同上一年相比增长了一倍之多。

德国工业怎样依赖中国？

“全速朝向错误方向发展”

德国经济研究所发出警告：德国正在加大对中国的依赖性。该研究所经济学家马特斯（Jürgen Matthes）表示，现有的数据应引起人们的警惕。他指出，德国对华贸易正在“全速朝向错误方向发展”。

对中国商品的进口依赖性对德国而言将是一种地缘政治风险，马特斯强调说，一旦台海出现军事冲突，德国经济就容易受到敲诈，所以德国要找到一条自我解放的道路。

德国联邦财政部长林德纳周五（2月10日）也在推特上表示，中国和德国之间的贸易不平衡关系是一个“危险的发展”。他指出，俄罗斯就是一个警戒性的例子，“为了避免对中国产生更大依赖，我们必须尽快转变思路，与拥有相同价值观的伙伴国家实现更多的自由贸易”。

政治压力

德国经济研究所批评中国企业因为获得大量政府补贴因此可以廉价销售商品。与此同时，中国正在努力使自己减少对西方进口产品的依赖，加强在国内的生产。

此外，中国政府正在对德国在华子公司施加越来越多的政治压力，要求它们将中国公司纳入其供应链中。

中国欧盟商会：在华欧企面临着“日益政治化的商业环境"

（德广联、路透社）

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