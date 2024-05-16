德国经济学家：对中国电动车关税加码是一种政治表态

美国宣布对中国电动车等产品加征高额关税，对中国的出口经济会造成多大影响？中国电动车出口的重要市场欧盟有会作何种反应？德国之声就此采访了德国基尔世界经济研究所（IFW）贸易政策研究中心的主任辛茨（Julian Hinz）。

德国之声：在对外宣布一段时间后，美国正式对中国电动车征收100%的关税，作为经济学家，您如何看这种做法？

辛茨：对电动车征收100%的关税是很高的税率，这意味着，一辆车的价格会因此翻倍。不过从数量上看，这只涉及很小一部分，去年中国向美国出口的电动车只有1.2万辆，相对于向全球出口的共150万辆，微不足道。从经济上看，（新税率）不会带来多大的变化，而更多的是一种政治宣示。

基尔世界经济研究所的贸易问题专家Julian Hinz 图像来源: IfW Kiel/Studio 23

德国之声：具体传递了什么样的态度？

辛茨：新的关税不仅针对中国的电动汽车，还涉及太阳能电池、钢铝产品、半导体等。在（美国）选举之年，这是一种对内政治的表态，当然也是表达对中国近年来所作所为的不满--关税针对的这些产业得到了密集的补贴。相关的讨论不仅在美国一直在进行，在欧洲也是如此。

德国之声：对中国最主要的一个批评就是政府对电动车的行业的补贴，可是人们也看到，在美国和欧洲，也有高额的补贴流入了电动车行业，中国和美国、欧盟的补贴有什么区别？

辛茨：欧盟和美国的目标是，通过推广电动车、太阳能来实现经济的绿色转型，这也是在中国得到大力补贴的领域，正如很多人指出的，在美国和欧盟也是如此。一定程度上，这是目标上的冲突，欧美一方面希望有廉价的产品来推动绿色转型，另一方面则看到中国对市场的强力干预，有研究显示，中国的做法远甚于其他地方，具体措施有质的不同，结果就是那里的电动车和产能比世界其他地方高得多。

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德国之声：可是中国的市场也很大，在全球化进程中中国成了世界工厂，这里的产能高不是很正常吗？

辛茨：可是中国的产能不仅是为了满足国内的消费，当然很大一部分是为国内市场生产的，但也有为出口建立的产能。这并不一定都是负面的，如果廉价的电动车能取代肮脏的燃油车。但另一方面，对市场的干预会危及其他国家的电动车工业，这是一个经过权衡之后的政治决策。

其他国家也有补贴，但问题是以何种范围和形式存在，涉及的是细节问题。就此欧盟委员会正在进行调查；美国在推出措施前也有过调查程序。关键是要如何做出反应，中国会怎么反应，欧盟会做出什么反应，会不会推出更多的关税？

中国去年出口了150万辆电动车，50万辆出口到欧盟，美国只有1.2万辆，就是说，欧盟明显有着更有力的杠杆，可以更理直气壮地与北京政府谈论这件事。

德国之声：既然美国和欧盟都有针对电动车的补贴，为什么说中国的补贴比其他国家的补贴更加罪恶呢？

辛茨：中国的工业政策多年来一直是，锁定特定的要做大的产业，由政府进行干预。你可以说，中国政府浪费资金，选出优先发展的产业，建立起巨大的产能，制造出大量廉价的电动车和太阳能电池，让全世界的消费者受益。但同时这也是扭曲市场的行为。对此是有应对机制的，比如世贸组织的法规。不能简单地说，这是好还是坏。

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德国之声：您刚才说，如果欧盟在提高关税上有所举动，对中国经济的打击会更大，因为中国电动车出口欧盟的比例较高？

辛茨：是这样。

德国之声：您认为欧盟应该如果反应，您对布鲁塞尔有什么建议？

辛茨：已经启动的反补贴调查当然要按程序进行到底，以得出自己的结论。然后要权衡，自己的目标是什么。从经济政策角度看，关税可以保护欧盟的特定产业，但也会导致我们绿色转型所需的一些产品价格上涨，我们不能指望中国制造商来承担这些成本。我们想要的是什么？需要权衡利弊。

德国之声：您认为，对美国或者欧盟祭出的关税措施，中国方面会有何种反应？

辛茨：一种危险的、对中国也无济于事的做法是，相互提高关税造成关税的螺旋式上升，或者你加一笔我加一笔，就像特朗普任期内发生的那样。这会让当事双方蒙受巨大的损失。避免这种情况出现，也符合中国政府的利益。当然对中国政府来说，针锋相对地做出反应，在政治上也很重要。到底会达到什么样的程度和广度，还很难预测。

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