德国经济复苏无力 来年会怎样？

（德国之声中文网）德国经济届领先的商业协会认为，德国近期看不到经济复苏的迹象，来年形势令人担忧。

德国雇主联合会主席雷纳·杜尔格（Rainer Dulger）向德新社表示："我们正处于严峻的经济危机中。" 德国工商大会（DIHK）主席彼得·阿德里安 (Peter Adrian)说，"德国经济正陷入困境"， 前景也几无改善迹象。 阿德里安呼吁政界进行大刀阔斧的改革。

德国经济正处于低迷时期

研究机构和联邦政府预计德国2023年全年的经济产出同比下降。 领先的研究机构最近大幅下调了对明年的预测， 预计只会出现小幅增长。

据德国经济研究所（IW）的估计，由于难以规划，德国企业在投资方面踟蹰不前。 德国经济研究所所长迈克尔·胡瑟 (Michael Hüther) 说，从各方面条件上看，德国不再是一个可靠的投资场所，到本十年末，气候和人口变化等重要转型任务都缺乏可靠的框架条件。

对来年的经济前景感到悲观

德国经济研究所的一项调查显示，许多大型行业对来年持悲观态度。 全球经济疲软、利率上升和联邦预算的不确定性正在抑制2024 年的前景。

接受调查的47个商业协会中有 23 个预计其成员公司的生产或业务明年会下降。 十五个行业预计经济活动将保持不变，只有九个行业协会预计生产水平会更高。

德国工商会会长阿德里安（Adrian）表示，2024 年总体情况仍将困难。 "我们需要尽快制定中期规划。 当前经济环境非常不健康，资本投入不足、成本高、前景悲观、不确定性持续较高。 不幸的是，我们认为继续衰退的可能性大于经济复苏的可能性。"

德国工业联合会主席齐格弗里德·鲁斯沃姆 (Siegfried Russwurm) 告诉德新社："德国工业正处于危急境地。"他说， 如果明年全球经济增长3%，而德国经济产出却下降，那么德国将失去全球市场份额。 "德国公司正在萎缩。 这对任何公司来说都不是好事。"

尽管人口结构发生变化，劳动力基本短缺，但目前个别行业和地区仍存在就业问题。 "一些公司将不得不裁员，因为他们根本没有足够的工作岗位。"

协会呼吁政府改变方针

雇主联合会主席雷纳·杜尔格认为，德国并未陷入经济衰退，而是正处于一个很大程度上自己造成的结构性危机。他说， 联邦政府必须在2024年兑现承诺，否则红绿灯政府将只是一个只说不做的政府。 我们希望联合政府的后半个任期能付诸行动。

德国需要下一个"2010议程"

时任总理格哈德·施罗德 (Gerhard Schröder)20多年前制定了"2010 议程"，对福利制度和就业市场进行了一场影响深远的改革。

德国雇主协会联合会主席雷纳·杜尔格表示，德国作为生产基地的竞争力必须再次显现。他说， "与欧洲相比，我们的能源成本最高、税收最高、费用最高、工资最高，基础设施破旧。 有很多问题不仅让我们成为了一个糟糕的生产基地，还让我们陷入困境。 其他欧洲经济体正在增长，而我们却没有。 这是不可接受的。"

经济界：需要做出很多调整

杜尔格表示，必须一如既往地应对技术工人短缺的问题。 "我们必须扭转这个国家的教育困境。 我们需要更多的数字化，减少官僚主义和监管。"他还指出："经济问题部分是我们自己造成的。"

德国工商会会长阿德里安表示，"每个人都必须共同努力，确保德国经济再次释放活力。"他说，增长的基本前提是经济和区位政策的改变。 "现在重要的是大胆采取行动，着眼于做出很多调整。"

他认为，政府加快规划审批、扩建基础设施的决定是正确且重要的。 "不绕开债务刹车的新预算原则上也带来了希望。" 他说，现在必须确定正确的优先事项。 "只有当负担明显缓解时，信任和前景才会再次出现。"

警告生产转移

杜尔格表示："出于失望，尤其是看到德国作为生产基地的劣势，现在越来越多的投资决策有利于外国。" 德国中型企业很大一部分已在欧洲邻国和海外生产。 由于德国作为生产基地越来越没有吸引力，德国制造的产品竞争力越来越差，因此较大的公司正在转移到国外。 "这就是目前正在发生的事情。 我们正在经历这个安静的、渐进的过程，但政界却完全低估了它。"

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