（德国之声中文网）尽管国际形势风云变幻，德国第二季度经济增长依然强劲。位于威斯巴登的德国联邦统计局最初数据显示，与今年头三个月相比，德国第二季度的GDP增幅为0.5%。今年第一季度则为0.4%。

作为欧洲最大经济体，德国4月到6月的经济增长主要归因于民众持续的消费热情。就业市场创纪录的景气局面以及收入增加营造了良好的气氛。德国市场研究公司捷孚凯（GfK）预计，市民收入将进一步增长，消费意愿也将增加。德卡银行（Dekanbank）经济师朔伊尔勒（Andreas Scheuerle)表示，"在就业和工资增长带动下，私人消费是经济的核心支柱。"他说，在一个商业冲突、制裁以及民粹主义对外贸发展构成危险的动荡时期，这一点尤为令人欣慰。

与此同时，包括社会福利和员工工资在内的国家消费支出也在上涨。与第一季度相比，企业对设备、建筑和其它设施的投资也在增加。

但外贸则缺乏动力，因为进口要比出口强劲。

全年保持增长态势

经济学家认为，德国经济全年将保持增长。不过，专家们认为增长幅度将低于预期，这首先是因为美国挑起的贸易冲突。惩罚性关税和贸易壁垒将影响外贸出口型的德国经济。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 首日 达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯发明者 他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 德国最重要的股票综指 直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯与道琼斯不同 每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯家族的“兄弟姐妹” 1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 1989年10月16日 - 那个黑色星期二 做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ “小人物”也开始玩股票 1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场暂短的繁荣 1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 告别股市好风光 2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场寿终正寝 “新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 2007年冲刺顶峰失败 2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 9个月里达克斯损失56% 2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 迄今的纪录: 13.596点 欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。 作者: Insa Wrede



意大利裕信银行经济师雷斯（Andreas Rees)表示，目前，贸易冲突对世界经济带来的负担还有限。土耳其危机的风险对德国经济的影响也很小。

银行经济师和经济研究机构先前已降低了对德国经济今年的增长预测，有的降至2%以下。德国经济研究所Ifo负责人福斯特（Clemens Fuest）说，德国经济将减速增长。去年，德国经济增幅2.2%，是6年来的最高。经济学家们认为，私人消费今年也将成为经济增长的重要推动力。

乐然／凝炼（德新社、路透社）