 德国经济去年萎缩5% 降幅低于预期 | 经济纵横 | DW | 14.01.2021

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经济纵横

德国经济去年萎缩5% 降幅低于预期

官方公布的统计数据显示，为应对新冠疫情而采取的停摆措施，使德国国民经济在去年蒙受沉重打击。不过，经济滑坡幅度比预期要小。

Deutschland Coronavirus - Porsche Produktion

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尽管发生新冠第二波疫情、限制措施强化，去年11月，德国出口连续第7个月增长。

过去24小时内，德国疾控中心罗伯特科赫研究所共收到19600例新增感染报告，死亡病例也高达1060人。此外，美国、中国等国家的疫情也令人担忧。

最新数据显示，德国新冠疫情死亡病例数字已经突破了4万，新增感染数字也居高不下。因此，各州政府进一步收紧了防疫措施。在英国，卫生官员警告说，医疗系统将在三星期内崩溃，伦敦现在将希望寄托于疫苗接种工作。

迄今为止，全球范围内，新冠病毒感染人数累计已达九千万例，而死亡人数也已接近两百万。过去十个星期内，新冠病毒感染人数翻了一番。在欧洲大陆，多数国家也在第二波疫情中受到严重冲击。

（德国之声中文网）德国联邦统计署（Destatis）周四发布的数据显示，与其他一些欧洲国家相比，德国经济的总体表现尚好。原因之一德国拥有牢固的制造业基础。国内生产总值（GDP）的下滑幅度低于分析师的预期，也低于2009年全球经济危机期间德国经济5.7%的跌幅。

一般认为，制造业的强劲表现部分抵消了服务业蒙受的损失。去年三月和四月的停摆结束后，制造业得以快速复苏。尽管如此，停摆措施仍然对国民经济整体造成冲击。 联邦统计署称：“新冠疫情对几乎所有的经济领域都造成了明显的影响。”

2019年，德国经济实现了0.9%的增长，但2020年则受新冠疫情影响大幅下跌。不过，相较于法国、意大利和西班牙等欧洲国家，德国的情况还算理想。欧洲央行预计，上述三国的国民经济将分别下滑9.3%, 9.0% 和11.1%。

德国去年十一月开启的第二轮停摆措施已被延期至今年一月底，但生产性企业此次并未受到影响。新推出的防疫措施主要目的是要在服务业和私人生活领域遏制病毒的传播，工厂的生产活动则得以正常运行。

由于疫苗增添了人们战胜新冠病毒的信心，德国股市达克斯指数周四一度突破14000点，稍后又略微回落。

本月早些时候发布的数据显示，去年12月，德国就业市场保持稳定。去年年底，德国政府曾要求非核心类商业领域在圣诞期间停止运营，并呼吁雇主接受政府的短时工作补贴，以避免缩减工作岗位。

 

达扬 / 苗子 （德新社，法新社，路透社）

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