 德国经济低迷，工业产值骤降 | 经济纵横 | DW | 07.08.2023

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经济纵横

德国经济低迷，工业产值骤降

德国工业产值大幅下降。德国经济部警告说，在悲观的前景下，隧道尽头看不到任何曙光。

德国经济部警告，由于能源价格和利率高企，该国经济前景黯淡

德国经济部警告，由于能源价格和利率高企，该国经济前景黯淡

（德国之声中文网）周一（8月7日）公布的数据显示，德国6月份工业产值连续第二个月下降，降幅为1.5%，远大于上个月0.1%的降幅。

德国经济部警告说，尽管需求上升，但高能源价格和高利率已经造成了损失。

工业产值降幅大于金融数据公司Factset调查的分析师的预期，此前分析师预计产值将下降0.5%。

德国传统上强劲的汽车行业在5月产量增长5.8%后，6月大幅下降3.5%。建筑业跌幅为2.8%，也拉低了整体业绩。

德国经济部表示："因为受到大订单波动的强烈影响，尽管需求不断增长，但工业经济前景仍然黯淡。" 该部表示，"鉴于企业的业务和出口预期低迷，目前没有明显复苏的迹象。"

ING分析师布热斯基（Carsten Brzeski）表示，最新数据"再次说明德国经济持续停滞"，并补充说，这也可能是国内生产总值（GDP）出现进一步坏消息的预兆。

布热斯基表示："从今天的数据来看，第二季度国内生产总值（GDP）增长停滞的初步估计仍有可能被下调，这种风险已经增加。"

德国私人银行Hauck Aufhäuser Lampe首席经济学家克鲁格（Alexander Krüger）表示："企业情绪低落，表明还将持续萎靡不振。"

随着俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机开始产生影响，带来更高的通货膨胀和利率不断攀升，德国作为欧洲最大的经济体，在2022年底和2023年初出人意料地陷入衰退。

德国联邦银行预测，2023年该国经济将萎缩0.3%。

从最新数据的积极方面来看，制药业的产量在5月份下降13.3%之后又增长了7.9%，推动了整体业绩的些许增长。

经济衰退来了——德国该怎么办？

（法新社、路透社）

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