德国经济东方委员会：应积极回应一带一路

（德国之声中文网）德国经济东方委员会主席比歇勒（Wolfgang Büchele）说，5年来欧盟一直在谈论战略，但是迄今很少有行动。中国希望通过所谓的"一带一路"倡议扩大其在全世界的影响力。为此中国数千亿美元沿线修建公路、铁路、港口和其它基础设施，建造通往欧洲、非洲、拉丁美洲和亚洲的新的贸易走廊。

批评人士警告贫穷国家不要因此陷入中国的债务陷阱以及产生对北京政府的政治依赖。此外，批评人士还提出，承建项目的通常只有中国公司，缺乏公平竞标。

比歇勒则表示，丝绸之路有可能成为促进欧洲经济发展的一个重要的推动力，但其前提是，欧盟通过积极的行动成为中国的一个平等的合作伙伴。

这位德国经济东方委员会主席还表示："我们不能再继续眼睁睁地看着中国如何投入巨大财力，在东南欧、南高加索或者中亚地区实施其双边项目，且在过程中越来越多地制定游戏规则。" "我们需要与北京就共同的，有约束力的标准以及欧洲公司参与一带一路项目达成谅解。"

为此，德国经济东方委员会提交了一份新的立场文件。文件还要求成立一个融资条件具有吸引力的大型欧盟投资基金。

李京慧/李鱼 （德新社）