 德国经济与衰退擦肩而过 | 经济纵横 | DW | 26.07.2023

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经济纵横

德国经济与衰退擦肩而过

德国经济是否勉强躲过了衰退？经济学家认为，第二季度仅实现了微小增长，因而仅算得上是“短暂的缓和”。

与其他工业化国家相比，德国的经济表现异常糟糕

与其他工业化国家相比，德国的经济表现异常糟糕

（德国之声中文网）根据经济学家的平均预测，德国经济在第二季度通过微小增长勉强躲过了衰退。路透社调查的19家银行的经济学家平均预测，与第一季度相比，4月至6月的国内生产总值（GDP）将增长0.1％。

在过去的两个季度中，由于高通胀导致购买力下降，进而导致消费下跌，欧洲最大的经济体在前两个季度均出现了萎缩。2022年底，GDP下降了0.5％，2023年初又下降了0.3％。连续两个季度出现负增长的情况被称为技术性衰退。德国联邦统计局将在本周五对春季表现做出初步估算。

联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）面临压力

荷兰国际集团(ING)首席经济学家布热斯基(Carsten Brzeski)在谈到春季季度时表示:"这还不是复苏的开始"，"这只是短暂的缓和。"这可能是由于消费再次增长的缘故，因为通货膨胀不再像年初那样严重，且许多行业已达成明显的薪资增长协议。在未来几个月中，可能会更多地看到的是停滞而不是增长。"我们将看到一段衰退期，"布热斯基说。

德国联邦经济部长哈贝克压力山大

德国联邦经济部长哈贝克压力山大

需求扮演重要角色

贝伦贝格银行（Berenberg Bank）经济学家费德勒（Salomon Fiedler）也认为，消费者的购买行为在第二季度支撑了经济增长。费德勒表示："行业仍处于困境之中。" 此外，"较高的利率可能会给建筑业带来进一步的压力。" 鉴于全球经济的不稳定，对外贸能带来积极刺激的预计也不容乐观。

一些专家认为，德国经济在下半年可能会再次陷入衰退--鉴于最重要的经济先行指标--德国Ifo商业景气指数，在7月份已经连续第三个月下降。Ifo调查负责人克劳斯·沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）指出："德国经济的疲软阶段仍将延续。" 预计今年第三季度的国内生产总值将下降。

德国经济表现相对较差

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，与其他工业化国家相比，德国的经济表现异常糟糕，是今年唯一一个可能出现经济萎缩的大国。国际货币基金组织预测德国今年国内生产总值将下降0.3％，而2024年将增长1.3％。

经济衰退来了——德国该怎么办？

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