 德国经常帐盈余连续三年全球第一 | 经济纵横 | DW | 19.02.2019

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经济纵横

德国经常帐盈余连续三年全球第一

据德国经济信息研究所（Ifo）统计的数据，因出口强劲增长，2018年德国经常帐盈余再度蝉联全球第一。中国则滑出前三名。

Hamburger Hafen Containerterminals Symbolbild Globalisierung TTIP Export Wirtschaft (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

德国的经常帐盈余主要来自货物贸易

（德国之声中文网）Ifo数据显示，德国2018年经常帐盈余为2940亿美元，超过日本和俄罗斯的总合。排名第二的日本为1730亿美元，俄罗斯以1160亿美元排名第三。

这是路透社所获得的来自德国经济信息研究所的统计数据。该研究所专家格里莫（Christian Grimme）说，"德国因此连续第3年居全球之冠。"

经常帐赤字谁最高？

然而这些数据也蕴藏着政治导火索：德国将因其巨大盈余受到美国总统特朗普的批评。特朗普会感觉美国在贸易方面处于劣势，因此会考虑对进口的德国汽车实行惩罚性关税。根据德国经济信息研究所提供的数据，去年美国经常帐赤字高居全球第一，达4550亿美元。

德国经济信息研究所专家格里莫说，尽管美国对中国产品实施的惩罚性关税，但美国的经常帐赤字仍增加了50亿美元，"货物交易方面的逆差继续增加，对中国的出口明显减少，同时从中国的进口强劲增长"。同时，美国在服务业出口和境外资产收益方面的盈余加大。

德国的经常帐盈余占其年经济产出的7.4%。虽然该比率在2015年达到创纪录的8.9%之后已经连续第3年下滑，但是仍远远超过6%。欧盟委员会认为盈余超过6%就有可能损害经济的稳定。欧盟指出一些国家盈余所对应的另一些国家的赤字，并警告要提防赤字国家的巨额债务。

 德国联邦政府估计，今年的顺差将达到7.3%。Ifo研究所的研究员格里莫说，"如果不能索还回债务，例如债务国无力支付利息，长时间保持经常帐盈余就可能带来麻烦。"

粗略地说，经常账出现盈余说明德国生产的产品和所提供的服务超出自己的需求。德国的盈余主要来自货物贸易。去年德国的货物出口额比进口高出大约2280亿欧元。

李京慧／叶宣（路透社）

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