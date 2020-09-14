德国终将全面禁止户外香烟广告

（德国之声中文网）历经多年争论，德国境内将进一步限制为有害健康的吸烟做广告。联邦参议院终审批准了联邦众议院通过的一项法律。该法将逐步实施。从2022年1月1日起，不得在外墙、广告柱或候车庭等户外空间为烟草制品做宣传。相关规定自2023年起适用于烟弹类加热烟，自2024年一月一日起适用于电子烟。只在烟草店，才被允许继续有相关广告。



明年起，但凡放映允许未成年人观看的电影，影院也不得做吸烟广告。在专卖店之外--例如，在音乐节期间--分送免费烟样品，亦将遭禁。



德国目前已经禁止在广播、电视、报刊上做烟草广告。









在上一届政府任期内，进一步限制烟草广告的努力因保守的执政党联盟--基社盟和基社盟的抵制而失利。不过最终主管的联邦部长克勒克纳也表示，早该禁止烟草广告。她称，"在这里，健康保护必须处于首位"。她指出，烟草制品和含尼古丁的电子烟有着让人成瘾的高度潜在风险。



消除关键刺激 很久以来，医学界人士就一直要求全面禁止烟草广告，以首先阻止年轻人开始吸烟。联邦医生协会主席赖因哈特（Klaus Reinhardt）指出，众多研究报告证实，尤其在青少年那里，广告提高了烟草制品的吸引力，"在上了瘾的烟民那里，广告业总在强化关键刺激，使放弃吸烟难上加难。"他表示，因此，到底有了禁止烟草户外广告的规定，实在是件好事。



为保护儿童，赖因哈特敦促政府采取更多步骤。他表示，"当务之急是，禁止在载有青少年的汽车内吸烟。"他称，车厢内吸烟产生的微尘污染相当于烟雾缭绕的酒吧。他强调："如果缺乏理智和责任感，那么，带有制裁意味的禁令便无可避免。"



德国香烟盒将印上“重口味”警告图片 比标语更触目惊心 德国香烟盒上印刷的将不仅是“吸烟有害健康”的警告语，还有这些可怕的图片。德国社民党毒品政策的发言人表示，希望通过此举，劝诫年轻人不要开始抽烟。

德国香烟盒将印上“重口味”警告图片 新包装 烂牙、病变、失明的双目——这些图片将会出现在德国货架的香烟盒上。对于5月前生产的香烟包装，烟草商得到一年的销售宽限期，那之后这些触目惊心的图片将成为必须。

德国香烟盒将印上“重口味”警告图片 宣传远离烟草 在宣传远离烟草方面，德国政府要改变的不仅是香烟包装，同时将出台新法，禁止香烟广告出现在公共广告牌上以及有未成年人观影的电影院等地。

德国香烟盒将印上“重口味”警告图片 先驱者澳大利亚 在澳大利亚，这些“重口味”的警告图片早在2012年就上了所有香烟盒。此外，品牌标志从香烟盒上消失了。在法国，类似规定也将在今年年底生效。

德国香烟盒将印上“重口味”警告图片 品牌感尽失 以澳大利亚为榜样，未来法国香烟盒将是这个样子：统一的颜色与包装，没有任何独特设计，只用小字在烟盒下方印着品牌名称。法国烟草商对此很不高兴，大品牌Gauloises（高卢人）已经声称要将此事诉诸法庭。

德国香烟盒将印上“重口味”警告图片 效果未知 这些宣传远离香烟的措施是否有效果，目前尚无定论。反对者称：烟民并不会因此而戒烟。支持者则希望，能对那些尚未加入烟民队伍的人起到警示作用。有心理学家推测，当人们看到这些触目惊心的图片、不再将吸烟与美好的事物联系起来以后，吸烟者可能会减少。 作者: Carla Bleiker/nin



凝炼/达扬（德新社）



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