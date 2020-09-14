德国终将全面禁止户外香烟广告

卫健专家们早就呼吁更严厉地限制香烟广告。现在，联邦德国参议院也在德国为此铺平了道路。
（德国之声中文网）历经多年争论，德国境内将进一步限制为有害健康的吸烟做广告。联邦参议院终审批准了联邦众议院通过的一项法律。该法将逐步实施。从2022年1月1日起，不得在外墙、广告柱或候车庭等户外空间为烟草制品做宣传。相关规定自2023年起适用于烟弹类加热烟，自2024年一月一日起适用于电子烟。只在烟草店，才被允许继续有相关广告。
明年起，但凡放映允许未成年人观看的电影，影院也不得做吸烟广告。在专卖店之外--例如，在音乐节期间--分送免费烟样品，亦将遭禁。
德国目前已经禁止在广播、电视、报刊上做烟草广告。
在上一届政府任期内，进一步限制烟草广告的努力因保守的执政党联盟--基社盟和基社盟的抵制而失利。不过最终主管的联邦部长克勒克纳也表示，早该禁止烟草广告。她称，"在这里，健康保护必须处于首位"。她指出，烟草制品和含尼古丁的电子烟有着让人成瘾的高度潜在风险。
消除关键刺激 很久以来，医学界人士就一直要求全面禁止烟草广告，以首先阻止年轻人开始吸烟。联邦医生协会主席赖因哈特（Klaus Reinhardt）指出，众多研究报告证实，尤其在青少年那里，广告提高了烟草制品的吸引力，"在上了瘾的烟民那里，广告业总在强化关键刺激，使放弃吸烟难上加难。"他表示，因此，到底有了禁止烟草户外广告的规定，实在是件好事。
为保护儿童，赖因哈特敦促政府采取更多步骤。他表示，"当务之急是，禁止在载有青少年的汽车内吸烟。"他称，车厢内吸烟产生的微尘污染相当于烟雾缭绕的酒吧。他强调："如果缺乏理智和责任感，那么，带有制裁意味的禁令便无可避免。"
凝炼/达扬（德新社）
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