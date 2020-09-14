 德国终将全面禁止户外香烟广告 | 科技环境 | DW | 20.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

德国终将全面禁止户外香烟广告

卫健专家们早就呼吁更严厉地限制香烟广告。现在，联邦德国参议院也在德国为此铺平了道路。

Deutschland Tabakwerbung (imago images/Norbert Schmidt)

德国是硕果仅存的欧盟成员国，目前（仍）允许在广告牌上为吸烟造势    

DW.COM

德国是欧盟内唯一尚未全面禁止烟草广告的国家。为这个话题，政府内部吵了好几个月，总理默克尔曾经许诺在年底之前表态，现在德国联邦医生协会发出呼吁：时间紧迫，请尽快决定！

（德国之声中文网）历经多年争论，德国境内将进一步限制为有害健康的吸烟做广告。联邦参议院终审批准了联邦众议院通过的一项法律。该法将逐步实施。从2022年1月1日起，不得在外墙、广告柱或候车庭等户外空间为烟草制品做宣传。相关规定自2023年起适用于烟弹类加热烟，自2024年一月一日起适用于电子烟。只在烟草店，才被允许继续有相关广告。

明年起，但凡放映允许未成年人观看的电影，影院也不得做吸烟广告。在专卖店之外--例如，在音乐节期间--分送免费烟样品，亦将遭禁。
  
德国目前已经禁止在广播、电视、报刊上做烟草广告。
 
  

Deutschland Bundeskabinett billigt Schockbilder auf Zigarettenpackungen (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

数年来，烟盒上可怕的画面提醒烟民注意吸烟的严重后果


  
在上一届政府任期内，进一步限制烟草广告的努力因保守的执政党联盟--基社盟和基社盟的抵制而失利。不过最终主管的联邦部长克勒克纳也表示，早该禁止烟草广告。她称，"在这里，健康保护必须处于首位"。她指出，烟草制品和含尼古丁的电子烟有着让人成瘾的高度潜在风险。

消除关键刺激     很久以来，医学界人士就一直要求全面禁止烟草广告，以首先阻止年轻人开始吸烟。联邦医生协会主席赖因哈特（Klaus Reinhardt）指出，众多研究报告证实，尤其在青少年那里，广告提高了烟草制品的吸引力，"在上了瘾的烟民那里，广告业总在强化关键刺激，使放弃吸烟难上加难。"他表示，因此，到底有了禁止烟草户外广告的规定，实在是件好事。 
  
为保护儿童，赖因哈特敦促政府采取更多步骤。他表示，"当务之急是，禁止在载有青少年的汽车内吸烟。"他称，车厢内吸烟产生的微尘污染相当于烟雾缭绕的酒吧。他强调："如果缺乏理智和责任感，那么，带有制裁意味的禁令便无可避免。"

  • Deutschland Bundeskabinett billigt Schockbilder auf Zigarettenpackungen

    德国香烟盒将印上“重口味”警告图片

    比标语更触目惊心

    德国香烟盒上印刷的将不仅是“吸烟有害健康”的警告语，还有这些可怕的图片。德国社民党毒品政策的发言人表示，希望通过此举，劝诫年轻人不要开始抽烟。

  • Zigarettenschachtel mit Schockbild von verfaulenden Zähnen (Foto: picture-alliance/dpa)

    德国香烟盒将印上“重口味”警告图片

    新包装

    烂牙、病变、失明的双目——这些图片将会出现在德国货架的香烟盒上。对于5月前生产的香烟包装，烟草商得到一年的销售宽限期，那之后这些触目惊心的图片将成为必须。

  • Tabakwerbung in Freiburg (Foto: picture-alliance/dpa)

    德国香烟盒将印上“重口味”警告图片

    宣传远离烟草

    在宣传远离烟草方面，德国政府要改变的不仅是香烟包装，同时将出台新法，禁止香烟广告出现在公共广告牌上以及有未成年人观影的电影院等地。

  • Zigarettenschachteln mit Warnhinweis in Australien (Foto: Getty Images)

    德国香烟盒将印上“重口味”警告图片

    先驱者澳大利亚

    在澳大利亚，这些“重口味”的警告图片早在2012年就上了所有香烟盒。此外，品牌标志从香烟盒上消失了。在法国，类似规定也将在今年年底生效。

  • AustralischeZigarettenschachteln mit Warnhinweis (Foto: Imago/Kyodo)

    德国香烟盒将印上“重口味”警告图片

    品牌感尽失

    以澳大利亚为榜样，未来法国香烟盒将是这个样子：统一的颜色与包装，没有任何独特设计，只用小字在烟盒下方印着品牌名称。法国烟草商对此很不高兴，大品牌Gauloises（高卢人）已经声称要将此事诉诸法庭。

  • Mann raucht vor Nichtraucherschild in Stuttgart (Foto: dpa)

    德国香烟盒将印上“重口味”警告图片

    效果未知

    这些宣传远离香烟的措施是否有效果，目前尚无定论。反对者称：烟民并不会因此而戒烟。支持者则希望，能对那些尚未加入烟民队伍的人起到警示作用。有心理学家推测，当人们看到这些触目惊心的图片、不再将吸烟与美好的事物联系起来以后，吸烟者可能会减少。

    作者: Carla Bleiker/nin


  

凝炼/达扬（德新社）
  

 © 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Russland Alexej Nawalny

更多实验室证实纳瓦尔尼被下毒 14.09.2020

围绕俄罗斯当局批评者纳瓦尔尼案，法国和瑞典特别实验室也证实，纳瓦尔尼中毒原因是一种武器级神经毒剂。联邦德国政府作了这一宣布。

Deutschland Tabakwerbung

联邦议院立法禁止烟草广告 04.07.2020

7月3日是联邦议院暑期休会前的最后一个工作日，但需要讨论的议案却仍有很多，在追加预算和养老金等议题之后，争论已久的烟草广告禁令也终于被提上了议事日程。

Turkmenistan I Dmitry Medvedev und Gurbanguly Berdimuhamedow

土库曼斯坦将禁止深色汽车？ 26.07.2020

不久之后，在土库曼斯坦的街道上恐怕会很难看到深色汽车。现在，很多人都在给汽车喷漆换色，只因其国家统治者希望汽车都使用浅色。

广告

经济纵横

Peking Hauptquartier ByteDance | Muttergesellschaft der Video-Sharing-App TikTok (Greg Baker/AFP/Getty Images)

微信TikTok用户体验恐暴跌 中国出手反制

中国商务部指责美国最新出台的微信、TikTok禁令是“霸凌行径”，并出台了《不可靠实体清单规定》予以反制。人权组织美国公民自由联盟则指责禁令“违反了美国宪法第一修正案赋予的美国人的权利”。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  