德国“红黄绿”政府正式确立 执政协定多处提及中国

（德国之声中文网）“红黄绿”执政联盟的三个政党正式在柏林推出了执政协定。即将出任总理的肖尔茨表示，社民党、绿党和自民党将成立一个"相互平等的执政联盟"。他说，将三个政党联系在一起的，是"我们要让我们国家变得更好的意愿"。

对华关系：“伙伴、竞争及制度对手”

这份执政协定包括序言在内共有九个章节，提出一系列核心施政目标，其中包括每年修建四十万套住宅的倡议、将最低工资提升至每小时12欧元以及大麻合法化等等。在对华政策方面，协定中一共提到12次中国。尤其是在关于外交政策的第七章“德国对于欧洲及世界的责任”中，多处与中国有关。

其中尤为引人关注的是，明确提到台湾问题：“台湾海峡现状只有通过和平方式及在两岸均表示同意的情况下才能得以改变。在欧盟一中政策框架下，我们支持民主台湾参与国际组织。”

与此同时，协定中也谈到，“将中国尤其在新疆地区的侵犯人权行为纳入讨论话题。在香港的一国两制原则必须再次得到实施。”

观看视频 04:22 后默克尔时代的德国对华政策

在谈到对华关系总体架构时，三党执政协定指出：“我们希望且必须在伙伴、竞争及制度对手的维度下建构对华关系。在人权和国际法基础上，我们在任何可能的领域寻求与中国展开合作。我们希望在与中国日益增加的竞争中拥有公平的游戏规则。为了在与中国的制度性对手关系下实现我们的价值和利益，我们需要建立在一致的欧盟对华政策框架下的内容广泛的中国战略。”

“红黄绿”执政联盟还强调在对华政策方面要和美国进行跨大西洋协调，”与志同道合的国家进行合作，以求减少战略依赖性。”

在谈到南中国海等与中国相关的地区主权争议时，执政协定中表示：“我们对中国外交政策的期待是，在与周边国家的和平与稳定中扮演富有责任感的角色。我们致力于在国际海洋法基础上解决南中国海及东中国海领土争端。”

与此同时，德国下届新政府希望让中国等核武国家在核裁军和军备控制议题上扮演更为积极的角色。

肖尔茨：“交通灯树立起来”

肖尔茨表示，相关谈判是在"富有建设性的、以解决问题为目的的氛围中进行的，给我留下了良好的印象。"他说，我们的共识越来越多，"红黄绿交通灯树立起来了！"

肖尔茨回忆说，1924年柏林波茨坦广场上树立起德国第一个红绿灯时，人们对这个红绿灯能否规范交通也曾心存疑虑。而现如今，红绿灯已经成了我们生活中不可或缺的组成部分。肖尔茨说："作为总理，我对红黄绿执政联盟的要求也同样是，这个联合政府应为德国未来发展指明方向。"

哈贝克：我们走上了限温1.5度的道路

绿党联合主席之一的哈贝克（Robert Habeck）也对谈判结果表示满意。他说："我们已经走上了将气候变暖限制在1.5摄氏度的道路。"他说，三个执政伙伴将谱写"将富裕生活同气候保护相互统一"的新历史。哈贝克说，联合政府将制定具体的气候保护措施，而不是像以往那样不断制定新的目标。

绿党另一位联合主席贝尔伯克（Annalena Baerbock） 表示，执政伙伴一致认为气候危机是"当代最大的挑战"，并将为此提供答案。她说，德国作为世界上最大的工业国家之一，也能实现气候中和，而执政伙伴将为此铺平道路。她表示，这一目标将贯穿德国政治的各个层面，也会在未来国际合作以及德国的安全和外交政策中得到体现。

自民党主席林德纳（ Christian Lindner）表示，德国将成为"财政稳定政策的捍卫者"。他表示，红黄绿执政联盟的目标是，让私有领域的倡议、技术以及资本得到进一步的释放。此外新政府还将推进德国的数码化、改善教育机制、促进社会进阶以及推动社会政策的自由化。

社民党、绿党和自民党就组阁问题的试探性磋商获得成功后，三个政党从10月21日开始联合执政谈判。每个政党分别派出七个高层代表参加核心谈判，同时还有22个工作小组就联合执政协定中的专业性问题展开讨论。

联合执政协定还须提交社民党和自民党的党代会进行表决，绿党则会通过党员问卷方式进行表决。万事俱备之后，12月初，现任财政部长肖尔茨将在联邦议院被选举为新一任联邦总理。届时，历时16年的默克尔政府将正式宣告结束。

（德新社，法新社，路透社）

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