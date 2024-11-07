德国红绿灯的“政治联姻”为何没能走到底？

德国红绿灯执政联盟昨晚被宣告解体。新一届联邦大选可能会提前到明年3月举行。当初社民党、绿党和自民党三党组成联合政府就让不少人对这组“政治联姻”的稳定性表示怀疑，毕竟自民党与另外两党的政治理念基础大相径庭。也许这届政府从最初就注定是“古希腊式的悲剧”。

（德国之声中文网）昨天（11月6日）晚上9点15分，德国联邦总理肖尔茨正式宣布解雇财政部长林德纳(Christian Lindner)。他宣布这一消息的时，看得出他深深的沮丧情绪。肖尔茨说：“必要的妥协往往被公开的争论和意识形态的强烈要求所淹没。联邦财政部长林德纳经常以不恰当的方式阻碍法律的实施。他经常采取狭隘的党派政治策略，经常辜负我对他的信任。”

肖尔茨说：“作为总理，我不能容忍这一点。”

肖尔茨说，过去三年来，在社民党、绿党和自民党执政期间，他多次提出“三个不同政党的联盟如何达成良好妥协”的建议。但这通常很困难，并且“有时会触碰到”他政治信念的底线。

周三晚间，自民党议会党团负责人杜尔（Christian Dürr）宣布，联合政府自民党籍的4名部长都将辞职。不过周四早间，除了被肖尔茨解职的财政部长林德纳，只有德国教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和司法部长布施曼（Marco Buschmann）自行宣布辞职。同样为自民党成员的数字和交通部长维辛（Volker Wissing）宣布退党，得以留任。

都是钱“惹的祸”

2023年11月15日，联邦宪法法院宣布联邦政府部分预算政策违宪。这一天，社民党、绿党和自民党组成的执政联盟被剥夺了财政基础。

德国联邦议院批准了疫情期间抗击新冠疫情的基金，但这些钱并未被完全使用。红绿灯联盟决定利用剩余的600亿欧元为其气候和能源政策提供资金。但联邦宪法法院裁决这种挪用专项贷款的做法违宪。

联合执政的三个党派之间基本政治理念不尽相同。社民党和绿党本质上属于左翼政党，依赖强大的国家，需要大量资金用于社会政策和气候保护。经济自由派的自民党几乎在所有领域都持有相反的观点。

600亿欧元专项基金弥合最初的分歧

自由主义者主张公民的个人责任，国家只应在特殊情况下进行干预，并尽可能地在财政上尽量克制。在竞选期间，自民党党承诺重组预算，并再次遵守宪法规定的债务制动规则。

价值600亿欧元的特别基金不属于联邦预算，但它弥合了分歧。这是红绿灯联盟的财政基础，因为它可以在预算中节省资金的同时，仍然在社会福利政策和气候政策上提供资金。

第一块绊脚石

德国政府给自己定下宏伟的目标：让德国成为气候保护领域的先锋，增建40万套廉租房，将失业金转变为公民津贴(Bürgergeld)，实现基本的儿童福利保障，提高最低工资标准，加大对科研投入等等。

最开始，一切都是美好的。2021年9月，联邦议院选举结束几天后，时任绿党主席的贝尔伯克、哈贝克和自民党主席林德纳以及该党秘书长维辛在Instagram上发表了这张合影并配文：“在寻求联合执政的过程中，我们正在探索共同点，弥合差异。我们甚至已经找到一些共同点。真是激动人心的时刻。”

贝尔伯克、哈贝克和林德纳以及维辛在Instagram上发表了这张合影。 图像来源: Instagram/@volkerwissing/via Reuters

但绿党和自民党其实是两个在基本政治信仰上截然不同的政党。绿党首选的合作伙伴是社民党，虽然社民党在2021年的大选中得票率最高，但加上绿党，也并没有在议会中获得多数席位。在此情况下，两党需要自民党的加入以组建联合政府。这实际已经成为红绿灯执政联盟中的第一块绊脚石。

虽然联邦总理最初提出在“平等的基础”上联合执政，但始终以保密方式进行讨论，不公开临时步骤，只公开解决方案的承诺甚至没有持续100天。当然没有哪个执政联盟面对过像红绿灯政府遇到的如此之大的挑战：新冠疫情卷土重来，俄罗斯入侵乌克兰，天然气和石油供应停止，德国面临能源危机的威胁。

由于汽油和柴油价格暴涨，财政部长林德纳提出了为机动车提供燃油补贴的想法，这导致执政联盟内部出现第一个严重裂痕。绿党表示林德纳的建议来的猝不及防，继而做出了愤怒而消极的反应。绿党也公开表明了这一点。

德国政府危机：经济政策之争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

红绿灯政府成为联邦德国历史上最不受欢迎的一届政府

从那时起，执政联盟内的矛盾越来越多，争执越来越激化。围绕着供暖法、公民津贴、债务制动、难民移民这些议题的激辩变得越来越频繁，联合执政的党派间的分歧给政策指定推行蒙上了阴影。民众对此做出的反应就是执政党派的支持率都在下降。红绿灯政府成为联邦德国历史上最不受欢迎的一届政府。

分歧主要集中在资金问题上。社民党和绿党在债务制动问题上争吵不休。乌克兰战争、对基辅的财政和军备援助、对难民的照顾、联邦国防军的必要军备、德国基础设施的翻新需求——这些需求的清单越来越长。但自民党拒绝让步，选择推行紧缩政策的措施。

但社民党和绿党对自民党提出的紧缩财政的做法示不满且不断抵制。关于2025年预算的谈判以向联邦议院提交一份缺口约为120亿欧元的草案而告终。

今年9月，德国东部三个州举行地方选举。执政三党在图林根州和萨克森州遭遇前所未有的惨败。只有在勃兰登堡州，社民党还算小有斩获，而自民党则遭到毁灭性的政治打击。

今年10月，林德纳提出一系列要求，其中几乎推翻了执政联盟做出的全部经济和财政政策。社民党和绿党认为这是一种挑衅，并在此时就开始怀疑林德纳是在试图推翻执政联盟。

肖尔茨的计划：联邦议院在明年1月15日对政府进行信任投票 图像来源: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

接下来该怎么办？

总理肖尔茨希望在今年年底前敲定一些紧急立法。他还提议联邦议院在明年1月15日对政府进行信任投票，继而联邦议院大选将提前举行。根据目前的计划，下一次大选有可能在明年3月底举行。下一届联邦议院大选原定于9月28日举行。

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