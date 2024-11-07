德国红绿灯执政联盟破裂 大选或将提前举行

美国共和党总统竞选人特朗普赢得选举的这一天，德国红绿灯联合政府宣布解体。联邦总理肖尔茨将失去“合作信任基础”的自民党籍的财政部长林德纳解职，并提议明年1月中旬联邦议院对政府举行信任投票。

（德国之声中文网）在有关决定德国未来经济和预算政策方向协商讨论失败后，联邦财政部长林德纳（Christian Lindner）被总理肖尔茨解职。

肖尔茨在周三（11月6日）举行的临时记者会上解释说，财政部长林德纳在预算等争议问题上采取阻挠行为，将党派利益置于国家利益之上，已经“没有进一步合作的信任基础”。

肖尔茨提议联邦议院在明年1月15日对其领导的柏林政府举行信任投票。依照目前的情况，肖尔茨很可能无法在投票时获得信任多数。在无法赢得联邦议院信任的情况下，联邦总理可以提请联邦总统解散联邦议院。按照德国基本法中的相关规定，联邦议院解散后60天之内必须举行新的大选。根据目前的计划，下一次大选有可能在明年3月底举行。

下一届联邦议院大选原定于9月28日举行。

肖尔茨在发表声明时指责林德纳辜负了他的信任。 图像来源: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

肖尔茨指责林德纳在政府任职期间，通过公开制造纠纷的方式阻碍达成妥协，还以不恰当的方式阻挠法律通过。 “他经常使用狭隘的政党政治策略。他已经多次辜负了我的信任。”肖尔茨表示，已经没有进一步合作的信任基础。他指出： “严肃的政府工作不可能像这样进行。”

林德纳则指责肖尔茨故意破坏红绿灯执政联盟。他在肖尔茨发表完声明之后对外表示：“今晚精心准备的声明证明，肖尔茨不再对达成一项对所有人都可行的协议感兴趣，而是蓄意与这个联盟决裂。”他指责肖尔茨将德国带入了一个充满不确定性的阶段。

林德纳批评肖尔茨长期忽视民众的经济担忧。 图像来源: TOBIAS SCHWARZ/AFP

林德纳指责社民党和绿党甚至不接受他改善德国经济状况的建议作为协商的基础。“他（肖尔茨）长期以来忽视了民众的经济担忧，”林德纳说，“他提出的建议是软弱的、缺乏雄心的，对于克服我国经济增长的根本弱点，使我们能够维持经济繁荣、社会保障和生态责任没有做出任何贡献。”

林德纳说，肖尔茨曾要求他暂停执行《基本法》中的债务制动规则。林德纳说：“我不能同意这一要求，因为这会违背我的就职誓言。这就是为什么联邦总理在今天晚上的联盟委员会会议上结束了与我本人以及自民党的合作。”

周四早上，自民党籍的德国教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和司法部长布施曼（Marco Buschmann）均宣布辞职。同样为自民党成员的数字和交通部长维辛（Volker Wissing）宣布退党，得以留任。

德国政府危机：经济政策之争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社等）

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