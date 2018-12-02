德国紧缺人工智能人才 工业大佬瞄准中国

（德国之声中文网）德国工业联合会主席迪特·肯普夫（Dieter Kempf）周一在接受《新奥斯纳布吕克报》的采访时表示："我们需要在这一领域拥有更多的专家，为此我们必须到世界各地去寻找。"

肯普夫说："当然，在美国西海岸甚至中国都有一些"怀才不遇"的研究人员，他们愿意来欧洲寻找一个良好的科研位置。" 肯普夫认为，现在是快速实施人工智能战略的时候了。他说："联邦政府已经承诺未来几年将提供30亿欧元的科研经费。"尽管如此，欧洲在这方面始终远远落后于中国和美国。"

所以，正确使用这笔资金非常重要。用这位德国工业联合会主席的话说，欧洲不应该试图在消费者数据分析方面超越美国。他说："最好将研究资金用于推动工业应用数字化的进一步发展"，"因为在这个领域我们欧洲人，尤其是德国作为工业基地有着明显的优势。"

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肯普夫说，恰恰是应用领域的研究有着巨大的发展可能性。例如在医学领域的人工智能研究就是一个重大话题。他认为"通过这种方式，可以比今天更好地诊断和治疗癌症等疾病。"

联邦政府数字峰会于12月3日和4日在纽伦堡举行。推动人工智能领域的发展是会议讨论的重点。 11月中旬，联邦政府在波茨坦举行的一次内阁会议上确定了推动人工智能发展的战略。人工智能被认为是自动驾驶或未来工业生产进程中的关键技术。为此德国联邦政府决定在2025年之前总共提供30亿欧元的研究经费。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1927——大都会 德国知名电影导演弗里茨·朗执导的《大都会》是电影史上重要的作品之一。它是全球首部科幻电影长片。在影片中，人类被分为两个阶层，上等阶层的权贵富人都生活在大都会，工人穷人都生活在地下城市。大都会统治者弗莱德森（Johann Fredersen）的儿子爱上了生活在地下城市的玛丽娅（Maria）。科学家洛特王（Rotwang）建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1968——2001太空漫游 这是一部上映于1968年，由库布里克（Stanley Kubricks）执导电影。数百万年以来，神秘的黑石牵引和诱导人类不断探索和改变，2001年，人们在月球上发现了类似的巨石，不久，一辆载人飞船展开太空远征计划，不过，只有飞船上的电脑HAL知道这趟旅行的真正目的。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1973年——西部世界 在这部电影中，人们可以在高仿真的乐园玩一场刺激的真人角色扮演游戏，这个巨大的乐园分成西部世界、罗马世界、中世纪世界三大主题版块，里面的群众演员都是人形机器人，游戏的设定是机器人都会在厮杀中被游客杀掉。但是机器人发生了故障，开始血洗游客。近几年，同名美剧《西部世界》一经播出后也受到不少观众的追捧。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1982——银翼杀手 这部影片描述的年代距离我们并不远：2019年，人们制造了复制人，目的是派他们到其他星球去进行危险或卑下的工作，他们不被允许返回地球，但是还是有一些求生欲强的人造人铤而走险，脱逃回地球，寻找延长生命的方法。哈里森·福特饰演的“银翼杀手”专门捕杀这些人造人。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1984——终结者 在这部电影中，2029年的地球死气沉沉，一场核战争后，大部分人类都死亡了。智能机器人是世界的控制者。由约翰·康纳（John Connor）带领人类反抗机器人的统治。机器人派出一名杀手——“终结者”（施瓦辛格饰）利用时光机返回1984年，刺杀康纳的母亲，阻止康纳降临人世。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 1999——黑客帝国 这部电影也围绕着人类与他们制造的智能电脑之战展开。人们以为自己生活在一个正常的世界，但他们的精神是活在机器创造的一个虚拟世界，现实中，他们被插了管子，是机器人的能源来源。有先知预言，尼奥（基努·里维斯饰）是那个可以打败机器人的救世主。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2001——人工智能 斯蒂芬·斯皮尔伯格导演的《人工智能》中，因为资源有限，人类决定抑制人口生长，怀孕产子有着严格的限制规定。为了满足人们对孩子的渴望，一家公司生产了儿童模样的机器人。这家公司一名女员工莫妮卡的孩子因病被冷冻睡眠，她得到了一个代替自己儿子的机器人大卫。但是当儿子转醒后，情况变得复杂了。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2004——机械公敌 2035年，智能机器人无处不在，深入到人类生活的各个领域。他们的程序严格规定，绝对不会伤害人类。开发超能机器人的公司主管离奇死亡，威尔·史密斯饰演的警察怀疑，是某个机器人杀了他。随后他发现，中央电脑在机器人的帮助下正一步步夺取对这个世界的控制。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2013——她 这是一部超乎寻常的爱情片。这部科幻作品中，主人公西奥多（杰昆·菲尼克斯 饰）使用电脑的智能系统叫做萨曼莎。拥有迷人声线的电脑常常安慰西奥多，鼓励他走出失去妻子的阴霾。随着双方接触的增多，他们发现非常投缘，西奥多越来越觉得得电脑像一个普通的人类。人机友谊最终发展成为爱情，不过他们的关系面对重重阻碍。

不容错过！十大好看的人工智能题材电影 2015——机械姬 某知名搜索引擎公司程序员加利（多姆纳尔·格利森 饰）幸运地抽中老板纳森（奥斯卡•伊萨克饰）所开出的大奖。后者邀请他前往于深山的别墅中，体验测试新的研究项目——具有独立思考能力的智能机器人伊娃（艾丽西亚·维坎德饰）。伊娃受到了囚禁，她请求加利帮她获得自由。他最终才得知，自己才是那个被测试的对象，但一切都为时过晚。 作者: Silke Wünsch (联合作者：Alexander Keßel)



李京慧/叶宣（法新社）