德国索林根市持刀袭击案：警方逮捕一名嫌疑人

德国北威州城市索林根市（Solingen）周五举行的650周年建城庆典上发生持刀袭击案，导致三人死亡，八人受伤。警方目前已经抓获一名嫌疑人，也找到了疑似作案工具。

（德国之声中文网）本周五（8月23日），德国北威州城市索林根市（Solingen）的建城650年庆典活动上发生持刀攻击事件，导致三人死亡，八人受伤，其中五人伤势严重。

警方在索林根市中心周围部署了大批警力，其中包括特种部队。截至当地时间周六下午，警方已经逮捕一人，并正在调查此名可疑人员是否“与犯罪行为存在联系”。据德新社援引内部消息称，调查人员在索林根市中心的一处垃圾桶内找到了疑似作案工具。

与此同时，警方的搜查仍在其它地点进行，对更多潜在嫌疑人的调查和追捕也在继续。对这一暴力袭击事件背景和动机的调查也在进行之中。

警方敦促索林根市民继续提高警惕，“若发现可疑人士应立即拨打110，不要与其交谈”。

8月24日，警方大规模搜捕索嫌疑人，为此在索林根市中心周围部署了大批警力 图像来源: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

袭击事件发生在庆典舞台前

受害者是参加索林根建城 650 周年庆典的游客。案发现场位于市中心的弗朗霍夫集市广场（Fronhof），广场上搭建了一个庆典舞台。据警方称，袭击事件发生在周五晚间9点40分左右，地点就在舞台正前方。

北威州警方将该案归类为袭击，因为犯罪者采取了有针对性的手法。据德国内政部称，袭击者锁定受害者颈部攻击。

调查人员周六清晨透露，嫌疑人的身份尚未确定。据警方发言人周五晚间表示，目前还没有关于嫌犯外貌的确切信息。

一名警方发言人解释道：“我认为这是我们目前面临的巨大问题。我们掌握的嫌疑人信息还不多。” 现场目击者们仍然处于震惊状态。“我们目前正对他们进行专业心理辅导，并对他们进行问询，以便获取更详细的信息。”

索林根市区8月23日晚间发生持刀砍人事件 图像来源: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

证词指向一人作案

警方发言人表示，调查认为目前推断这是一起单独作案。迄今为止，警方取得的所有证词都指向这一点。

一名北威州内政部发言人补充说，嫌犯在作案后利用现场的混乱和最初蔓延的恐慌成功逃脱。

据地方报纸《索林根日报》（Solinger Tageblatt）报道，成千上万的庆典参加者按照要求平静地离开了广场，没有陷入恐慌。一名组织方人员表示：“人们虽然受到惊吓，但还是冷静地离开了广场。”

北威州内政部长罗伊尔（Herbert Reul）周五晚间赶往案发现场，对这起事件表示震惊与悲痛 图像来源: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

庆典提前终止

由于发生袭击事件，原定从周五举行至周日为期三天的索林根建城650周年庆典已全面终止。

德国总理肖尔茨周六对袭击事件遇难者表示哀悼，“我们心系那些在医院与死神搏斗的伤者”。他也强调，必须对此类罪行加以严惩，“我们的社会对此绝不能容忍”。

北威州内政部长罗伊尔（Herbert Reul）周五晚间赶往案发现场，对这起事件表示震惊与悲痛。北威州州长伍斯特（Hendrik Wüst）称此次袭击是“极端残忍且毫无意义的暴力行为”。联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）也表示震惊：“ 我们对索林根市庆典活动遭到的残暴袭击深感震惊。我们为那些被残酷夺去生命的人们哀悼。我的心与遇难者家属以及重伤者同在。”

（路透社、法新社、德新社）

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