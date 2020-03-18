德国筑"空中桥梁"进口中国防疫装备

(德国之声中文网) 德国政府构建了一个"空中桥梁"，以便将在中国订购的防护装备及时运回德国。德新社从联邦卫生部获悉，汉莎公司的一架波音客机将飞往上海承运25吨的货物。此外，德国国防部也将提供一些运输选项。上述两项措施的目的是，能够灵活机动地解决运输问题。医护人员急需的口罩等防护装备目前全球紧缺，竞争十分激烈。为此，德国政府开启了统一采购机制，以便确保对医院诊所的防护设备供应。但是，在全球防护口罩的主要生产地 - 中国，采购和供货都出现了种种困难。

德国政府四月四日的一份报告显示，很多中间商根本无法及时供货，甚至存在大量假冒伪劣产品。此外，货物运输方面也存在种种问题。凡此种种，都使交货时间面临诸多不确定因素。但是，德国直接前往中国实地采购的策略显然已经显示效果。目前，德国已经同上千家能够生产合格口罩的厂家直接建立了联系。四月初，还联系到一家中国国有企业，据称该企业能够确保口罩的质量和供货时间。

德国联邦政府统一采购获得的防护设备，85%将分配给医疗系统，15%补给联邦机构，其中包括联邦警察署和技术援助机构（THW，负责灾害和事故救援）。医生联合会负责向诊所发放，而各联邦州则负责向医院和养老院发放防护设备。

德国总理默克尔周一再度强调，必须尽快改善防护装备的后勤补给，医用口罩方面情况已经有所改观，但尚未达到理想状态。"我们必须尽一切努力，为医护人员提供充足的防护装备，而不是寅吃卯粮过一天看一天。"与此同时，德国政府还采取措施，鼓励本土企业生产口罩或相关的原材料。如果德国企业转产口罩，除可获得贷款补贴之外，还可获得包销承诺。

默克尔直接同习近平沟通口罩事宜

为了解决德国医用口罩急缺的问题，有报道称，德国总理默克尔曾致电中国国家主席习近平寻求协助。据《南德意志报》援引联邦议院的一份文件报道，为实现德国可以从中国一家国有企业直接获得防护服，德国总理默克尔与中国国家主席习近平通了电话，确定了在4月初建立“直接通道”和中德之间搭建“空中桥梁”的问题。

德国政府的努力显然已经初见成效。周二，一架满载八百万医用口罩的汉莎货机从上海飞往慕尼黑机场。慕尼黑机场为此举行了隆重的接机仪式: 亲自前往机场的德国政要包括巴伐利亚州长索德尔、德国交通部长朔伊尔以及汉莎航空总裁施普尔。