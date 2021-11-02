德国等5国倡议建立欧盟快速反应部队

（德国之声中文网）据德新社报道，德国、芬兰、荷兰、葡萄牙和斯洛文尼亚等五国在共同起草的倡议文本中指出，阿富汗新近发生的事件表明，欧盟必须有能力做出快速有力的行动。因此，有必要提高武装部队的可用性、战备状态、部署能力和作战能力，并更好地利用欧盟成员国之间的军事合作形式。

5国还倡议，激活欧盟条约中迄今从未使用的第44条来部署"意愿联盟"，以便将现有的欧盟战斗力量发展成为可以在短时间内部署的危机反应部队。欧盟条约第44条允许有意愿的成员国在其他非参与国允许的情况下开展安全活动。倡议写道，新的危机反应部队将具备太空和网络能力以及航空运输能力，并拥有特种部队。

欧盟现有的战斗群包括两支部队，每支约1500人，处于待命状态，士兵来自不同成员国，每六个月轮换一次。新倡议没有就部队的人员规模提出具体建议，但表示，陆军部队应达到一个旅的规模，也就是大约5000名士兵。

德国防长：快速反应部队是为美国部队提供补充

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔本周五在接受德意志电台采访时表示，尽管欧盟部队在北约内部的运作离不开美国的支持，但反应部队可以提供补充。她同时强调，该反应部队并非是取代美国部队。德国左翼党立即谴责了这一计划，称领导人从阿富汗得出了错误的结论。该党副主席普弗鲁格（Tobias Pflueger）向德新社表示，"欧盟不需要一支新的干预部队。欧盟应该是一个民事联盟，阿富汗的问题在于，各国试图 "通过军事手段使一个国家民主化。"

观看视频 02:00 阿富汗撤离人员陆续抵达德国

本周五，北约30个国家的国防部长将在布鲁塞尔举行一年半来的首次面对面会谈。主要议题包括进一步发展威慑力和防御能力以及对混乱的撤离阿富汗行动进行总结。尤其是法国呼吁欧洲人应当拥有更大的战略自主权。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



（据德新社、德意志电台）

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